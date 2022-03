Manuela Camacho cuenta la vez que su esposo la ‘choteó’ cuando lo invitó a salir por primera vez

Manuela Camacho contrajo nupcias con su pareja Roberto Britto a fines de febrero. Desde entonces, la exreportera de “Al sexto día” ha venido compartido, a través de Instagram, los momentos más memorable de su casamiento. En esa línea, el último 19 de enero, quiso revelar mayores detalles de su relación con su ahora esposo, relatando que fue un amor que tuvo que esperar un tiempo, pues cuando se conocieron el ‘clic’ no surgió de repente.

La mujer de prensa realizó un divertido trend de TikTok que consiste en contar la historia de cómo se conoce a una pareja. “7 años después, esposos, aunque la primera vez que lo invité dijo que no”, decía la descripción del video que colgó en la mencionada red social. Tras ello, sus seguidores le pidieron la historia completa de su romance y del rechazo.

Manuela Camacho cuenta cómo su expareja le rechazó una invitación para salir

En ese sentido, Manuela Camacho narró que ambos se conocieron durante la campaña de una marca y ella fue contratada como una de las embajadoras. El gusto hacia él (Roberto Britto) se dio de manera instantánea debido a la calidad de sus temas de conversaación y la atracción física.

“Él estaba en la sesión de fotos supervisando todo. Me lo presentaron y me pareció guapísimo. Le eché el ojo, pero eso no es todo en la vida. En la sesión de fotos, hubo espacio en el que él se acercó a hablar conmigo (...) A mí lo que me parece más atractivo en otra persona es sentir que tiene temas de conversación”, relató la exintegrante de “América kids”.

Asimismo, contó que a la sesión asistió a un director extranjero y él propuso salir a una embajadora de la marca, hecho que le comentó a Manuela. Frente a ello, la periodista decidió invitar a Roberto Britto, pero este rechazó la propuesta.

“¡Qué lindo, ojalá la pasen súper bien! No puedo ir porque esta noche he quedado a ir a tomar emoliente con mi señora”, fue la respuesta de Britto a Camacho. En ese momento, Manuela se sintió de lo peor, porque creyó que su ahora pareja estaba casado.

Manuela Camacho se casó vía civil con Roberto Britto

La presentadora de TV se casó en matrimonio civil con Roberto Britto los últimos días de febrero. El anuncio lo hizo el 26 de febrero por medio de su cuenta de Instagram, y no dudó en adjuntar fotos y románticos videos de la velada.

“Oficialmente casados”, se leía en una de las imágenes que colgó la periodista Manuela Camacho en sus redes.