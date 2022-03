Magaly Medina comparte fotos de reunión con sus amigos en la que estuvo María Pía Copello

Magaly Medina ha empezado a compartir, a través de sus redes sociales, las reuniones que sostiene en compañía de su entorno amical más cercano. Esto ocurre desde que se especuló bastante sobre el fin de su amistad con la empresaria Jessica Newton, su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y el cantante Deyvis Orosco.

El último sábado 19 de marzo, la conductora de “Magaly TV, la firme” publicó partes de las clases de canto que tuvo su esposo Alfredo Zambrano, quien, este domingo 20, sorprendió a sus amigos entonando un huayno en pleno almuerzo.

Otra de las amigas cercanas que tiene Magaly Medina es María Pía Copello. Así lo dejó en claro la periodista hace unas horas, cuando posteó una foto al lado de la presentadora de “Esto es guerra” y más personas de su entorno íntimo.

Magaly Medina critica a Renzo Schuller por su ingreso a conducción de EEG

La también influencer Magaly Medina comentó sobre la conducción del programa “Esto es guerra”, que en la actualidad está a cargo de su amiga María Pía Copello y Johanna San Miguel, que sería momentánea, según la información que tiene.

Cuando habló la posibilidad del ingreso de Renzo Schuller como la ‘sorpresa’ del concurso juvenil, la presentadora manifestó: “Renzo Schuller sin Gian Piero Díaz no es nadie, ese debe ser un rumor mal intencionado, cómo van a poner a Renzo Schuller allí (en “Esto es guerra”). Yo no lo creo, eso debe ser de alguien que quiere bajarle los bonos (a EEG). Renzo y Gian Piero era una dupla y siempre he pensado que el más talentoso era Gian Piero Díaz, el otro era su complemento... Renzo no es una persona que tenga simpatía”.

Magaly Medina se mostro muy amarga por atentado a la familia de Brunella Torpoco

Luego de que la cantante Brunella Torpoco emitiera un comunicado oficial anunciando su retiro de la música, debido a los atentados que viene sufriendo su familia por las extorsiones que recibe, muchos personajes de la farándula como Magaly Medina se pronunciaron.

La periodista indicó: “Es una pena que sienta miedo por su familia que vive en el barrio de Chacarita. Ella está trabajando para sacarlos de allí, para darles una mejor vida, para trasladarlos a un barrio más tranquilo. Esta chica está trabajando, no le está robando a nadie. Sin embargo, estas bandas mafiosas Le piden un cupo para dejarla cantar, ¿por qué una persona trabajadora tiene que pagarles a estos delincuentes?”.