Lesly Castillo aclara sobre su matrimonio: “Aquí no hay un tema de conveniencia”

Lesly Castillo ha vuelto a hacerse conocida por las ganas que tiene de incursionar en la política nacional. Motivo por el cual se tuvo que aguantar las burlas de la conductora Magaly Medina, quien contó la noticia y aseguró que ella no era una persona capacitada para el puesto.

Sin embargo, eso no fue todo. La modelo, quien vive desde hace algunos años lejos de la televisión y todos los escándalos, aclaró los rumores de los términos y condiciones de su matrimonio dejando en claro: “Yo no firmé nada de bienes separados, él confió plenamente en mí. Además, jamás he pensado en quitarle algo, pienso que las cosas llegan a tu vida porque te las mereces”.

Asimismo, la exconductora Lesly Castillo manifestó: “Mi esposo y yo tenemos seis años de relación y aquí no hay un tema de conveniencia porque ya me hubiera separado a los di¡os años de casada, ya tuviera mi pensión y todo su dinero; me casé porque amo a mi esposo”.

Por otro lado, cuando se le consultó sobre la relación que tiene con su suegro y la familia de Albert Motta, aseveró: “Con mi suegro me llevo muy bien porque fui sincera desde el inicio. El pasado no se puede borrar, si en algún momento me equivoqué o hice una estupidez, o la gente tuvo una mala imagen de mí, entonces trato de que me conozcas para que te cambie esa percepción. Es bueno acordarse del pasado, pero este no marca tu presente ni futuro y está en uno aprender de esos errores”.

Lesly Castillo responde a las críticas de su crianza con su hija

Lesly Castillo se ha hecho muy conocida por la cantidad de lujos y el estilo de vida que tiene su familia y sus hijas. Por lo que, casi siempre estuvo expuesta a los comentarios negativos por parte de los usuarios en interne que las siguen ene sus redes sociales.

Lesly Castillo vive una vida muy acomodada económicamente. Foto: Lesly Castillo/Instagram

Lo último que llamó la atención fue la ostentosa fiesta que le hizo a su primogénita, ante lo cual la modelo respondió con una publicación que decía en la leyenda: “Tú enseña con tu ejemplo, anda y da y deja de criticar, envidiar la vida ajena”.

Lesly Castillo respondió a los comentarios sobre su postulación a la política

Periodistas como Magaly Medina y Samuel Suárez no se han quedado callados ante la noticia que dio Lesly Castillo de postularse a la alcaldía de Sabandía en Arequipa.

Es por ello que la modelo señaló: “No necesito estudiar en una universidad, anda pregúntale a la gente que supuestamente ha estudiado la universidad si ejerce su profesión, y esos políticos que tienen 5,6,7 carreras, a ver si no roban. Mejor quédate calladita y no trates de decirme qué estudiaste, averíguate mi vida para que sepas qué he estudiado”.