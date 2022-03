Korina Rivadeneira le dedica tierno mensaje a Mario Hart por ganar una competencia: “Te admiro”

Korina Rivadeneira no pudo ocultar su entusiasmo luego de enterarse de que Mario Hart se coronó campeón en una competencia de cuatrimotos. Recordemos que la influencer está pasando una de las mejores etapas de su vida al lado de su pareja, mientras esperan la llegada de su segundo hijo.

Hace unos días, la ex chica reality preocupó a sus seguidores tras subir un peculiar mensaje sobre las relaciones amorosas, lo cual originó las sospechas sobre una posible pelea entre ella y el piloto.

Sin embargo, todo quedó en el olvido con la reciente publicación que hizo la venezolana. A través de su cuenta de Instagram, Korina posteó una fotografía de su esposo levantando un trofeo y acompañó la imagen con un tierno mensaje de elogio por la victoria de él. También resaltó lo enamorada que está de su pareja.

Korina Rivadeneira le dedica emotivo post a Mario Hart en redes sociales. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

“A quien admiro. Se despierta 6 a. m. todos los días de su vida para hacer los deportes que ama. Trabajador incansable, imparable y apasionado con todo. Él es único. Él… mi esposo-noesposo, campeón de Cuatrimotos A. Felicidades, mi amor, te admiro y amo”, escribió en la publicación.

Korina Rivadeneira no sabe cuánto gana Mario Hart

Mario Hart estuvo de invitado en el programa “América hoy” y contó cómo divide los gastos de su hogar con Korina Rivadeneira. El ex chico reality reveló que ni él ni su esposa saben cuánto dinero ahorrado tiene el otro en su cuenta bancaria.

La conductora Janet Barboza se atrevió a preguntarle al piloto si su esposa sabía cuánto dinero tenía él en el banco. Ante esto, el excompetidor de “EEG” contestó que no importaba la cantidad porque el amor no depende del dinero. “¿Por qué tiene que saber? Yo tampoco sé cuánto dinero tiene ella. ¿Para qué tiene que saber cuánto tengo ahorrado? El amor es sincero, el amor no depende de cuánta plata hay en el banco”, acotó.

Mario Hart afirma que no es pisado

Durante una secuencia del programa de espectáculos “América hoy”, Mario se sometió a una serie de preguntas para “El Confesionario” con Christian Domínguez. Ahí reveló diversos detalles de su vida personal. No obstante, el exparticipante de EEG no se mostró de acuerdo cuando Janet Barboza y Brunella Horna lo tildaron de pisado.