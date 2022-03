Kim Kardashian recibió regalo de Ariana Grande, exnovia de Pete Davidson

¡Sin rencores! Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una foto de los regalos que recibió de la nueva colección de la marca de belleza REM Beauty. Cabe mencionar que esta empresa fue fundada por Ariana Grande, quien estuvo comprometida brevemente con Pete Davidson, actual pareja de la empresaria.

¿Cómo es la relación entre Kim Kardashian y Ariana Grande?

Todo indica que Kim Kardashian y Ariana Grande no tienen ningún problema o incomodidad, después de que la cantante anunciara el fin de su compromiso con el comediante Pete Davidson, actual enamorado de la protagonista de “Keeping up with the Kardashians”.

Durante el pasado viernes 18 de marzo, la dueña de SKIMS recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fanáticos el último regalo que recibió de la marca de cuidados para la piel REM Beauty, el último proyecto que la intérprete de “Break Free” ha lanzado al mercado. En la instantánea que publicó, Kim mostró los productos y etiquetó a la artista. Ante esto, Ariana reposteó la foto en su propia cuenta.

Kim Kardashian publicó foto de los productos de Ariana Grande y la cantante lo reposteó en su cuenta. Foto: Instagram Kim Kardashian/ Ariana Grande

Cabe mencionar que la amistad entre Kardashian y Grande existe desde hace años atrás, incluso eran cercanas cuando la cantante se comprometió con Davidson en 2018. Ambas se han animado a saludarse en distintos eventos musicales y posar para la prensa.

Kim Kardashian habló por primera vez sobre su relación con Pete Davidson

Durante su última visita a el show de Ellen DeGeneres, Kim Kardashian se animó a compartir detalles de su relación con Pete Davidson: “Tengo las fotos más lindas de nosotros y quiero decir: ‘Oh, Dios mío, somos tan lindos’, pero luego digo: ‘No estés tan desesperada. No publiques tanto, solo disfruta el momento”.

Además, la estrella de telerrealidad reveló que se encuentra en una etapa de su vida en la que lo más importante para ella es estar tranquila y feliz. “Se siente bien. Creo que en la vida, sin importar lo que sea, animo a mis amigos y a las personas a que busquen su felicidad como yo lo hice. Fui por ello y, ¿sabes qué? Tengo 40 años, voy a hacer todo para encontrar mi felicidad”, señaló.