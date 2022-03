Katia Palma admite que prefiere “Habacilar” con Raúl Romero: “Me quedo donde yo estuve”

Katia Palma se mostró emocionada en el estreno de “Yo soy: duplas perfectas”, la nueva edición del reality de Latina que celebra sus 10 años en las pantallas peruana. La jurado del espacio de imitación fue abordada por los medios, quienes le realizaron preguntas sobre el por qué de su decisión de no integrar el elenco de “Esto es Habacilar”.

La actriz había revelado que se reunió con Peter Fajardo, productor del programa que cancelaron a inicios de año, tras dos semanas al aire. “El productor, amigo mío, no muy cercano porque obviamente cada uno llevó sus vidas por su lado”, acotó la comediante.

Se había rumoreado que a ella no le habría gustado la nueva versión del programa. En ese sentido, le consultaron sobre el tema y reveló: “Me voy a quedar donde yo estuve, un programa tan querido, tan hermoso, me quedo con ese feeling ”, dijo a El Popular.

Katia Palma descartó conducir “Esto es Habacilar”

Días atrás ella había afirmado que ningún otro formato ni conductor superaría a lo que realizó Raúl Romero en el 2000. “Superar a Raúl es Raúl. Es difícil superar a él… él tiene su propio sello. Reemplazar eso es (complicado)”, aclaró.

Katia Palma fue parte de “Habacilar” entre los años 2007 y 2011, como co-animadora. Antes de emitirse el primer programa de “Esto es Habacilar”, ella fue una de las más voceadas para conducirlo. Finalmente, no sucedió.

La comediante no volvería a "Habacilar" sin Raúl Romero. Foto: Katia Palma Instagram

Katia Palma reflexiona sobre la comedia peruana

La conductora habló con Jesús Alzamora en “La lengua”, donde sostuvo una charla sobre el trabajo de los comediantes en el país. Aseguró que el humor debe tener una estructura, más allá de la improvisación.

“Mira, no voy a hablar... Escúchame para hacer un espectáculo de humor hay que trabajarlo, no te puedes sentar y hablar pura estupidez si no hay un ritmo en el humor. Un día me provocó hablar del caramelo, qué chu..., no, señor. Puedes improvisar ahí, pero no sostienes, a ver ponlo a Christian (Rivero) una hora hablando, no sostiene”, resaltó.