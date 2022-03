Karen Schwarz sobre resultados del Miss Perú La Pre: “No sé lo que ha pasado en cuatro paredes”

La ex reina de belleza Karen Schwarz no fue ajena a la polémica final del Miss Perú La Pre, donde resultaron finalistas las hijas de tres famosos. A pesar de haber participado en uno de estos concursos, la conductora de “Yo soy, duplas perfectas” aseguró que cada candidata vive su experiencia y, de acuerdo a ello, se puede opinar.

“Yo lo que creo es que uno tiene que hablar de lo que vive y de lo que sabe y yo, la verdad, estoy dedicada al programa (”Yo soy”), no tengo tiempo para ver televisión, pero sería falso decirte que no sé lo que ha pasado. Es un tema donde mi opinión prefiero reservármela , creo que cada quien vive su experiencia y sobre ella uno tiene que comentar, no sé lo que ha pasado en cuatro paredes” , declaró para Ojo.

Además, la esposa de Ezio Oliva dijo estar dispuesta a apoyar a sus hijas si en algún momento desean participar en un certamen de belleza. “Lo que me pueda gustar a mí no importa, es lo que quieran ellas más adelante. Si mis hijas dicen que quieren ser Miss, si quieren ser cantantes o ingenieras, o lo que fuera, la verdad es que yo las voy a apoyar (...) Ellas (sus hijas) son dueñas de elegir su presente, su pasado y su futuro”, agregó.

Modelo minimiza críticas en su contra

Los comentarios sobre su continuidad en la pantalla chica no le afectan a la presentadora de “Yo soy”, pues asegura que equivocarse es algo normal. “Aprendí después de 11 años en la televisión que estoy aquí para disfrutarlo, lo que quiera vivir, lo que quiera pasar y (...) le dedico mucho tiempo a lo que me gusta, hacer televisión”, declaró a La República. “No soy perfecta, jamás he pensado ser perfecta, me puedo equivocar y, la verdad, es que soy feliz equivocándome, porque soy imperfecta y eso, literal, me hace feliz”, agregó.

Karen Schwarz niega estar embarazada por tercera vez

La conductora de televisión decidió interactuar con sus seguidores por medio de la caja de preguntas en las historias de Instagram. Uno de los cibernautas le preguntó: “¿Estás embarazada?”. De inmediato, la modelo negó las especulaciones de los usuarios. “Solo estoy hinchadita”, respondió, junto con una fotografía en la cual se luce contenta y con un vestido que hace evidente que no está esperando un bebé.