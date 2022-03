Karen Schwarz resta importancia a críticas: “Soy feliz equivocándome”

No le teme a nada. Karen Schwarz respondió preguntas en torno a los cuestionamientos por su continuidad en la televisión. La ex Miss Perú reapareció este 19 de marzo para una nueva edición del programa de imitación “Yo soy”, donde fue abordaba por la prensa y fue consultada respecto a las críticas de sus detractores, como Magaly Medina y Rodrigo González.

La animadora de televisión dijo que equivocarse es algo normal. “Aprendí, después de 11 años en la televisión, que estoy aquí para disfrutarlo, lo que quiera vivir, lo que quiera pasar y (…) le dedico mucho tiempo a lo que me gusta, hacer televisión”, contestó la figura de Latina.

Karen Schwarz en Yo Soy: Nueva Generación. Foto: captura Latina

En otro momento, aseguró que no busca la perfección y acepta algunas equivocaciones que ha vivido a lo largo de su carrera. “ No soy perfecta, jamás he pensado ser perfecta, me puedo equivocar y la verdad que soy feliz equivocándome porque soy imperfecta, y eso, literal, me hace feliz”, comentó.

Dejó una enseñanza a sus hijas. “Demostrarle a mis hijos que uno puede levantarse, puede sonreír, puede seguir, pero sobre todo logrando sus sueños más allá de lo que puedan decir”, agregó.

Respondió si denunciará ataques

Asimismo, la prensa le preguntó a Karen Schwarz si tomará medidas legales con quien últimamente estuvo lanzándole fuertes críticas (Magaly Medina), tal como lo hizo antes con Rodrigo González.

“Antes fue un motivo muy importante para mí, no fue cualquier motivo”, respondió. “Hay que visibilizar cuando uno se sienta afectada, yo creo que eso no tiene que ser ni estar mucho menos sobre la mesa de alguien para ver si es lo correcto o no es lo correcto”, añadió respecto a los motivos que la llevaron a denunciar al popular ‘Peluchín’.

Karen Schwarz llevó a su hija al colegio

Karen Schwarz y Ezio Oliva se encuentran más felices que nunca en su relación. En redes sociales demuestran el cariño que se sienten, y comparten el día a día como una familia.

Hace poco, la modelo acompañó a su hija Antonia a su primer día de clases presenciales, tras dos años de virtualidad. Mi gorda solo vivió 2 días de nido porque al tercero declararon pandemia. Las clases por Zoom no duraron ni dos días”, recordó.