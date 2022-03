Jossmery Toledo recordó el día que una cúster la atropelló cuando era policía

Jossmery Toledo tuvo varias etapas en su vida antes de ingresar a “Esto es guerra”; sin embargo, una de las más memorables, para ella, sucedió cuando fue parte de las fuerzas del orden y la seguridad en nuestro país. La modelo tuvo distintas experiencias mientras fue Policía. De hecho, una de las más recordadas ocurrió en el momento que un vehículo pesado la arrolló.

La actual chica reality habló de este acontecimiento cuando realizaba un ‘cherry’ a través de su cuenta oficial en Instagram. Jossmery recordó el tiempo que ejerció como motorizada y decidió mostrar la cicatriz que ahora tiene tras este accidente.

¿Qué sucedió con Jossmery Toledo?

La integrante de “Esto es guerra” contó a cerca de esta experiencia de una forma amena; sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue la placa que mostró en su historia de Instagram, en la que se puede ver que el hueso del antebrazo se rompió producto del fuerte golpe en el área en mención.

“Para mí, significa mucho porque es una marca de combate, como se dice, porque cuando era motorizada, algunos le dicen Fénix, pero en realidad yo trabajaba en Tránsito Sur 1, motorizada. Una cúster me atropelló y me fracturó”, relató.

“No pienso borrarme a laser ni nada, me gusta como está mi cicatriz, no me avergüenza de nada tenerla”, añadió.

Jossmery Toledo ejerció como policía antes de dedicarse a los eventos y el modelaje. Foto: Instagram

¿Qué pasó con el conductor que atropelló a Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo reveló que el golpe en esta extremidad fue tan doloroso que sintió que iba a perder el brazo, pero, gracias al pasar de los días, ella pudo recuperarse favorablemente. Sin embargo, las autoridades no pudieron dar con el paradero del irresponsable conductor.

“En el momento, yo sentí que iba a perder el brazo, de verdad que casi lo pierdo, pero milagrosamente puedo moverlo y por eso que vuelvo a entrenar. Antes tenía un poquito de miedo de entrenar brazos, pero ya estoy bien”, agregó.

Asimismo, indicó que nunca pudo saber quién la atropelló, ya que al parecer se habría dado a la fuga. “El conductor no sé dónde estará porque todavía no hay datos de él ni rastros”, agregó.