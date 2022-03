Josh Peck revela cuál es la relación que mantiene con Drake Bell actualmente

Josh Peck y Drake Bell demostraron gran complicidad cuando fueron protagonistas de la aclamada serie juvenil de Nickelodeon “Drake & Josh”; sin embargo, prontamente se dio a conocer que esta amistad no superó las pantallas. Fue en junio de 2017, más de nueve años desde la emisión del último capítulo de la teleserie, que la idea de que ambos actores eran amigos se desvaneció a raíz de una boda a la que uno de ellos no fue invitado y unos tuits.

Cinco años después de que supuestamente los intérpretes limaron asperezas, su vínculo vuelve a dar de qué hablar debido a una serie de nuevas declaraciones por parte del actor Josh Peck.

El actor fue invitado al podcast “BFFs” de Dave Portnoy y Josh Richards, el cual fue publicado el 16 de marzo. Ahí, el artista develó detalles de la relación que mantiene actualmente con quien fue su hermano en la serie “Drake & Josh”. Sus incidentes del pasado causaron que Janet, la esposa de Drake, tildara a Peck de “mentiroso” en su podcast “Drake y Janet”.

¿Qué dijo Josh Peck sobre su ‘amistad’ con Drake Bell?

Asimismo, Peck se sinceró sobre el caluroso vínculo que tiene con Miranda Crossgrove, quien hizo de su hermana menor en la producción de Nickelodeon. “La mejor, la amo”, contó el actor de “Socios y sabuesos”.

No obstante, cuando le consultaron sobre Drake Bell, su semblante cambió. El famoso de 35 años solo atinó a decir: “Él está bien”. Su respuesta provocó que le preguntaran si eran amigos, y para la sorpresa de muchos Josh expresó: ”No realmente. No”.

Tras esta declaración, Peck explicó que no invitó a Drake a su boda debido a que llevaban casi 10 años sin hablarse. Además, no dudó en precisar que la manera en la que su compañero de set en Nickelodeon manejó la situación a nivel público fue deshonesta, pues no eran tan cercanos como él lo dijo en su momento.

La respuesta de Drake al no ser invitado a la boda de Josh

En aquel entonces (2017), el autor de “I know” relató que sintió gran decepción al no haber sido invitado a la boda de Josh, ya que lo consideraba un gran amigo. Bell también explicó que su amistad con Josh podía parecerse a una montaña rusa, pues a veces eran más cercanos y otras veces no tanto. No obstante, el cariño que le tiene se mantiene constante.