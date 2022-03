Gian Piero Díaz ansía ver a Renzo Schuller en la conducción de EEG: “Sería un golazo”

Hace poco menos de un mes, el actor Renzo Schuller dejó abierta la posibilidad de que, finalizado su contrato con Latina, pueda ocupar el cargo de conductor del reality de competencia “Esto es guerra”. Desde entonces, los rumores de su retorno a las pantallas como animador han tomado fuerza.

A propósito de ello, el expresentador de “Esto es guerra”, Gian Piero Díaz, concedió una entrevista al medio Infobae, donde brindó detalles sobre los proyectos en los que está involucrado y el posible ingreso de su excompañero Renzo Schuller como colíder de la conducción de EEG.

Gian Piero Díaz opina sobre Renzo Schuller como conductor de EEG

“¿Crees que Renzo Schuller logre ingresar a la conducción de “Esto es guerra”?” fue la pregunta que le hizo el periodista al popular ‘Pipi’.

“ Me parece que sería un golazo ver a Johanna y Renzo enfrentados defendiendo a sus equipos. Renzo conoce el formato a la perfección ”, expresó la figura de TV recordando los tiempos en los que manejó la conducción del programa de competencia “Combate” en ATV.

Asimismo, no descartó volver a trabajar con su excompañero de set, Renzo Schuller. “Después de la pandemia, solo se me ocurre decir que todo puede suceder, uno no sabe lo que puede pasar y menos ahora”, indicó Díaz.

Renzo Schüller y Gian Piero Díaz se separaron tras conducir el reality Combate. Foto: captura YouTube.

Gian Piero Díaz aconseja a Luciana Fuster

Además, el presentador dedicó una palabras a Luciana Fuster, quien hace algunas semanas denunció ser víctima de ciberbullying y acoso en las calles.

“Es duro cuando tú abres tu vida personal o amical, ya es complicado tratar de cerrar este tema, lo cual no implica que haya mucha gente que en realidad lo único busca es cargar sus frustraciones en otras personas. Ni todo es muy bueno ni todo es muy malo”, señaló Gian Piero Díaz en un inicio.

