José Eduardo Derbez pagó 10.000 pesos por un cambio de look y al final no le gustó

José Eduardo Derbez continua sorprendiendo con sus extrañas experiencias y sorprendentes decisiones. En esta ocasión, el actor mexicano contó que su pareja le recomendó realizarse un cambio de look; sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban.

Como se recuerda, José Eduardo Derbez relató que dentro de su hogar tiene un ataúd, en el cual duerme cómodamente, así como una réplica de Chucky, el muñeco diabólico, al que le tiene mucho cariño. Estas historias llamaron la atención de los cibernautas porque nunca habían escuchado algo similar. De igual manera, la historia de esta nota se suma a la lista de momentos extraños y graciosos del actor.

¿Qué cambio de look se hizo José Eduardo Derbez?

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se presentó en el programa “Miembros al aire” y sorprendió al público y a todo el set con su nuevo corte y tinte de cabello, lo que desató las bromas entre sus compañeros. Los conductores hicieron varios comentarios hacia José Eduardo por el tinte rubio en las puntas de su cabello.

La figura pública tuvo que explicar qué pasó y por qué decidió cambiarse el color del cabello. José Eduardo comentó que fue a una peluquería acompañando a su novia Paola Dalay. Al llegar, él decidió cambiar el esmalte negro que anteriormente traía en las uñas por uno de ajo para no seguir mordiéndoselas.

José Eduardo Derbez afirmó que entró a la estética para despintarse las uñas y salió con el cabello teñido. Foto: Youtube.

“Yo fui al salón de belleza a acompañar a mi mujer y dije: ‘Me voy a quitar mis uñas tan bonitas’”, recordó.

Posteriormente, su novia le mostró la foto de un modelo y lo convenció de copiar ese estilo: “Ese güey sí se veía genial la neta y el tinte se le veía muy bien, le digo: ‘Se ve bien’, y me responde: ‘¿Por qué no te lo haces?’, y le dije a la chava que me lo hiciera”.

¿Qué le pareció este cambio a José Eduardo Derbez?

El actor comentó que ese corte y pigmentación le costó 10.000 pesos, monto que provocó más risas en el set. Incluso, uno de los conductores le consultó: “¿Qué dirá doña Victoria de este look?”.

Derbez afirmó que a su madre sí le gusto este cambio; sin embargo, él consideró que “no se ve como el del modelo”. No obstante, todo indica que el actor prefirió regresar a su color natural, tal como se ve en las recientes fotos que compartió su novia en sus historias de Instagram.