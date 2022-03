¿Cómo reaccionaron los usuarios ante el retiro oficial de Daddy Yankee?

Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir un corto video en el que confirma su retiro de la industria musical. El cantante, quien aprovechó la breve grabación para agradecer especialmente a sus seguidores, también compartió las fechas y ciudades en las que presentará “La última vuelta”. Los cibernautas no pudieron contener sus impresiones y las plasmaron a través de plataformas como Twitter.

¿Qué dijeron los cibernautas sobre el retiro de Daddy Yankee?

Minutos después de que Daddy Yankee compartiera la noticia del fin de su carrera musical a través de un video subido a sus plataformas, sus seguidores no pudieron evitar recurrir a las redes sociales para compartir su tristeza. “El mundo no volverá a ser el mismo”, son algunas de las afirmaciones que sus fanáticos plasmaron.

Reacciones de los cibernautas ante retiro de Daddy Yankee. Foto: Twitter

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre su retiro?

Daddy Yankee aprovechó esta última revelación para emocionar a sus fans con una reflexión sobre cómo el apoyo del público lo convirtió en uno de los artistas latinoamericanos más exitosos del reggaetón. “Esta carrera, que ha sido una maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, afirmó al empezar su anunció.

Más adelante, el cantante reveló que el impacto de su música en los más jóvenes significó mucho para él durante su carrera. “Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los ‘chamaquitos’ a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos. En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”.