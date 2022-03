Coldplay sorprende a fans con discapacidad al interpretar temas en lenguaje de señas

A casi medio año de haber anunciado su nueva gira mundial denominada “Music of the spheres”, Coldplay hizo su gran debut el último 19 de marzo, en Costa Rica, frente a más de 40.000 asistentes. El show, liderado por Chris Martin, sorprendió por el espectáculo de luces y sus canciones más aclamadas como “Sky full of stars” y “Fix you”.

Durante el show, hubo un detalle que llamó la atención del público. Un grupo de personas con discapacidad auditiva fueron los invitados especiales en el concierto. Coldplay se preocupó por brindar las facilidades para que sus fans puedan disfrutar sin ningún problema.

Coldplay inició su gira “Music of the spheres” en Costa Rica. Foto: Jason Barquero

Incluso, durante un momento de la noche, Chris Martin habló en español para pedir a los fans que guarden sus celulares y así poder verlos cantar y disfrutar de un momento especial. “No hay palabras para explicarlo. Las luces, las canciones, la buena vibra que ellos transmiten. La verdad que un conciertazo de principio a fin. Me encantó” , comentó Carolina Jiménez, una costarricense de 38 años, a un medio local.

Chris Martin interpretó “Something just like this” en lenguaje de señas. Foto: Jason Barquero

Los fans de Coldplay con discapacidad fueron los invitados especiales de la noche

La banda británica brindó a cada uno de sus fans con discapacidad auditiva un chaleco que, con tecnología, les permitió sentir los sonidos a través del tacto y vibraciones. “El día de ayer, en el concierto, hubo una sección especial para personas sordas que tenían chalecos que vibraban al ritmo de las canciones . Amarlos más no se puede”, se lee en la publicación de la página Coldplay lyrics.

Sin embargo, eso no fue todo, además de la vestimenta, a este grupo de personas les colocaron un intérprete que, en todo momento, les indicaba la letra de las canciones que sonaban. Y, al final, el mismo Chris Martin los sorprendió interpretando “Something just like this” en lenguaje de señas, para conectar directamente con sus seguidores.

De esta forma, Coldplay logró fomentar la inclusión de personas con discapacidad a este tipo de eventos masivos y comprobó que sí es posible, y que solo es cuestión de buscar las maneras adecuadas de hacerlo.

Más de 40.000 personas asistieron al concierto de Coldplay en Costa Rica. Foto: Jason Barquero

Coldplay brinda conciertos ecosostenibles

En su nueva gira, el grupo liderado por Chris Martin reveló que utiliza tecnología cinética para potenciar el escenario, mediante un piso que produce energía cuando los espectadores saltan. También hay bicicletas estacionarias que generan electricidad. No obstante, eso no es todo, ya que por cada boleto vendido, Coldplay donará un árbol.