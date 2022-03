Melcochita se conmueve con la situación de Brunella Torpoco: “Que no tenga miedo”

Melcochita se solidarizó con la joven salsera chalaca Brunella Torpoco, quien el viernes 18 de marzo anunció su salida de la música tras constantes atentados contra ella y su familia. Por ello, el reconocido sonero peruano, quien conoce la industria por más de cuatro décadas, se animó a darle unas palabras de aliento a la cantante.

Mediante una entrevista para El Popular, Pablo Villanueva, mejor conocido en el mundo artístico como Melcochita, comentó la radical situación que tomó la ‘salsera ronquita del Callao’, y que entristeció a sus miles de seguidores.

¿Cuáles fueron los comentarios de Melcochita?

Como se sabe, Brunella Torpoco recién comenzaba a emerger en su carrera musicalmente y ya se proyectaba como una de las exponentes de la nueva generación de la salsa peruana, incluso ahora se encuentra en una gira por Estados Unidos; sin embargo, extorsionadores se percataron de su éxito y empezaron a querer pedirle cupos.

Melcochita se solidarizó con Brunella Torpoco. Foto: GLR

“Esa gente amenaza a los artistas. La Policía debe preocuparse, muchos entran a la cárcel y al siguiente día salen porque tienen buenos abogados” , dijo Melcochita. En esa misma línea, reveló que nunca pasó por algo similar. “Yo no gano tanta plata como para ser amenazado. En el caso de que lo hagan, sigo adelante, que me maten si quieren. No tengo miedo a los extorsionadores sino a la velocidad de la bala”.

También aprovechó para aconsejar a la salsera y le pidió que tome las cosas con calma. “Que no tenga miedo (...) Que no viva pensando que la van a matar porque solo la están asustando. Que se quede tranquila. ¡Azúcar!”, comentó.

Presuntos sicarios abren balacera en la casa de la mamá de Brunella Torpoco

El jueves 17 de marzo, la madre de Brunella Torpoco se encontraba llegando a su hogar, ubicada en Chacarita, Callao, cuando de pronto unos sujetos en una moto se acercaron y abrieron fuego contra la pared, pero eso no fue todo, también dejaron un sobre con mensajes de amenazas de muerte.