Adolfo Aguilar tras regresar a la conducción: “’Yo soy’ es parte de mi historia”

Adolfo Aguilar no pudo ocultar su emoción luego de retornar a la conducción de “Yo soy, duplas perfectas” junto a Karen Schwarz. El actor aseguró que no tuvo dudas en aceptar la propuesta de regresar al programa de imitación, el cual forma parte de su historia, e incluso detalló que le importó volver a ver sus amigos y disfrutar de las presentaciones de los concursantes.

“Estoy feliz, encantando. No tengo palabras. Yo soy es parte de mi historia. Yo comencé en este programa y cuando recibí la llamada proponiéndome volver, no me importó la cantidad de horas, de trabajo. No me importó nada. Me importó volver y ver a mis amigos. Volver a Latina, disfrutar cada momento que pasé esta noche (sábado 19 de marzo). La disfruté a mil. Lo hice con mucho cariño”, dijo a La República.

Asimismo, elogió el trabajo del jurado quien se encarga de dar el veredicto final en cada uno de los participantes. “Siempre los inicios son importantes porque van a demostrar lo que va ser más adelante las temporadas y creo que los participantes mejoran y siempre llegan al final el mejor porque nuestro jurado está calificado para decidir quienes se quedan y quienes se van”.

PUEDES VER: Adolfo Aguilar y Maricarmen Marín vuelven a Yo soy edición especial por sus 10 años al aire

“Yo soy” anunció el regreso del actor y Maricarmen Marín

El video promocional de “Yo soy, duplas perfectas” sorprendió a los seguidores del programa, ya que anunciaron el retorno de Maricarmen Marín como jurado y Adolfo Aguilar en la conducción. “Juntos, como hace 10 años, regreso a mi casa”, expresa el también actor, quien retomó su lugar en la presentación de la nueva edición del reality de imitación por su décimo aniversario.

Adolfo Aguilar revela por qué se fue de “Yo soy”

Luego de anunciar el regreso del conductor a la casa televisora de Latina, Adolfo Aguilar contó por qué tomó la decisión de alejarse del programa. “Me fui de ‘Yo soy’, básicamente de la televisión, porque no me daba el tiempo para hacer cine, que es lo que a mí me gusta, y los requerimientos de un programa diario son bien demandantes, por eso me fui”, detalló en entrevista para Trome.