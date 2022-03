Tula Rodríguez revela cómo es la relación con su hija: “Las mamás tenemos que corregir”

La conductora Tula Rodríguez participó en la secuencia Tres cosas de que no sabes de mí del programa “Estás en todas” de este sábado 19 de marzo. En sus declaraciones, la actriz habló de la relación entre ella y su hija, así como la crianza que aplica con la adolescente, quien es fruto de su relación con su fallecido esposo Javier Carmona.

“Soy renegona. Las mamás tenemos que corregir, es que debe ser a tiempo. Cuando digo: ‘Valentina, hablamos en la casa’, ella tiembla. Seré muy divertida, pero las mamás no estamos para apañar tonterías ”, expresó.

Asimismo, la reportera preguntó sobre el día que su hija le presente a un enamorado. “Todavía no, tiene 13 años. Yo no digo que no, pero todo tiene su momento y su edad. Si a ella le gusta a alguien, es normal”, indicó.

Actriz cuenta quién fue el ‘crush’ de su hija

La presentadora de televisión suele compartir en sus redes sociales su día a día. Esta vez, la actriz decidió publicar detalles de su fin de semana con su hija. Ambas salieron a comer comida japonesa y al cine. En una de sus historias de Instagram, contó el divertido momento de la adolescente, ya que se encontraba despegando unas fotos de la pared de su habitación. “Valentina está sacando al (actor Aidan) Gallagher, que fue su crush. ¿Ahora quién es tu crush?”, mencionó entre risas.

¿Tula Rodríguez envía indirecta a “América hoy”?

El último 12 de marzo, en conversación con ‘Choca’ Mandros, Tula Rodríguez detalló estar contenta con la relación que ha construido con sus compañeros de “En boca de todos”, ya que no hay necesidad de estar publicando lo bien que se llevan. “No hay poses. Tenemos amistad de verdad”, aseveró. Las declaraciones de la conductora habrían sido una indirecta a las presentadoras de “América hoy”, quienes se reunieron y postearon fotos de la celebración por el cumpleaños de Brunella Horna.