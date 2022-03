Rosalía revela detalles de “Motomami” y cuenta quién es el único artista peruano que conoce

A propósito del reciente lanzamiento de su tercer álbum “Motomami”, Rosalía se encuentra muy emocionada por haberse animado a experimentar con géneros como el reggaeton y el bolero y haber deleitado a sus fanáticos con letras relacionadas a su vida personal.

En entrevista con El Comercio, la autora de “Hentai” reveló que con su disco “Motomami” explora con mayor énfasis su figura de motociclista, que si bien había estado presente en su anterior álbum, en este sí llega a conceptualizar dicha imagen para retratar que se ha sobrepuesto al temor.

“Hacer música es algo que me hace feliz, ir en moto es algo que también me hace feliz y “Motomami” tiene que ver con eso. Tenía un grupo de canciones que respondían a un momento vital, a un aquí y ahora, a cómo me sentía y cómo pensaba”, expresa Rosalía.

“Quería compartirlo, ser honesta con la manera en la que estaba escribiendo y con las referencias que tenía en ese momento y yo creo que eso es muy ‘motomami’: ir con riesgo, experimentando, sin pensar en las consecuencias, simplemente haciéndolo de corazón, sin pedir permiso ni perdón”, agrega la intérprete española.

¿Qué músico peruano conoce Rosalía?

Tras ello, la cantante de “Con altura” fue consultada sobre sus curiosidades con respecto a la música peruana. Pese a que la pareja de Rauw Alejandro no ha anunciado una gira en nuestro país por lo pronto, menciona que tiene planes de conectarse más con él, pues nuestra música ha estado presente en sus canciones a través del cajón peruano.

“¡Lo trajo Paco de Lucía!”, expresó la catalana, aunque, de momento, su único referente es su colega, el artista peruano radicado en los Estados Unidos A. Chal.

Alejandro Salazar Pezo, conocido artísticamente como A. Chal, es un cantautor y productor peruano. Foto: difusión

“ Tengo un buen amigo, A. Chal, que es paisano de ustedes. Él es muy talentoso. Me encantan sus visuales, tiene una propuesta visual fuerte y personal ”, precisa la cantante sobre Alejandro Salazar Pezo, joven con el que grabó el tema “Me traicionaste” para la banda sonora de “Game of Thrones”.

Rosalía exhibe sus ganas de involucrarse más con Perú

En esa línea, la artista de género urbano se mostró ansiosa con la idea de descubrir más referentes de la música peruana y expresó sus deseos de querer explorar nuestros parajes y sitios turísticos.

“Me encantaría descubrir más música de allí. Nunca he estado, pero sé que hay una naturaleza preciosa. Cuando uno tiene una lista de sitios que quieres visitar en el mundo, en la mía el Perú está bien arriba. Quiero pasar tiempo allí, me gustaría conocer más (...) Las montañas que tenéis son increíbles”, puntualiza la compositora.