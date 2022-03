El día que Rodrigo Tapari se imitó a sí mismo en “Yo me llamo” y el jurado boliviano lo descalificó

En mayo del 2017, el exlíder del grupo musical argentino Ráfaga, Rodrigo Tapari, pisó tierras bolivianas para jugarle una broma pesada al jurado de “Yo me llamo” en su séptima temporada. Sin embargo, su acto no salió como lo imaginaba. Resulta que el intérprete de “Mentirosa”, decidió pasar por las audiciones en vivo imitándose a sí mismo para ver si el jurado caía en el juego o no.

Cuando se subió al escenario entró en personaje y reveló cuál era el motivo por el que se animó a participar del programa. “La gente me dice en la calle que me parezco al cantante de Ráfaga y por eso decidí venir a imitarlo. Espero convencerlos”, comentó con la risa en los labios. Entonó a capela el tema con el que el grupo logró la internacionalización: “Una cerveza”.

¿Cómo reaccionó el jurado?

Luego de su presentación, el jurado no parecía completamente convencido de su performance. “Estoy medio indeciso… ¿Será que podemos ver las fotos? Tienen un cierto parecido, pero todavía” , dijo uno de los artistas e incluso le preguntó a Rodrigo Tapari desde hace cuando imitaba al “verdadero” cantante.

Incluso, le pidieron que realice el paso característico del artista argentino en sus conciertos y también que interprete dos temas (“No te vayas” y “Vete”) más para poder tomar la decisión. Tapari en todo momento se mostró calmado y no intentó revelar su secreto.

“Para mí todavía hay un trabajo que hacer, para mí usted no se llama Rodrigo Tapari”, “Yo hubiera esperado un poquito más del personaje, haber venido con unos de los trajes que usa él (Rodrigo) en sus conciertos”, fueron algunos de los comentarios. Rápidamente, el cantante se quitó el abrigo y mostró una de las coloridas camisas que utiliza para sus shows, pero aun así recibió la negativa por parte de los tres jurados.

La respuesta de Rodrigo Tapari al ser rechazado por “Yo me llamo”

Al bajar del escenario conversó con el presentador del programa y le dijo: “Yo te voy a confesar algo entre nos, yo soy Rodrigo Tapari, el original”, en ese momento el animador se quedó atónito “Yo sabía, ¡qué bárbaro! Engañó al jurado, no te lo puedo creer”.

Sin embargo, a pesar del incómodo momento, el reconocido artista quiso agradecer igualmente al programa por la difusión que hacen con el grupo. “Quiero agradecer a “Yo me llamo”, porque es parte del gran éxito que está teniendo Ráfaga actualmente. Es uno de los programas que nos dio a luz ante muchos que quizás no conocían o sabían que Ráfaga seguía con mi voz desde ya hace 14 años” , expresó animoso.

Rodrigo Tapari se separa de Ráfaga

En noviembre del mismo año, los seguidores de la banda de música tropical argentina se enteró de una triste noticia. El cantante Rodrigo Tapari, que dio voz a grandes éxitos como “Una cerveza”, “Mentirosa”, “Vete”, “Maldito corazón”, publicó un comunicado donde revelaba su salida del grupo después de más de una década, con el objetivo de centrarse en su carrera como solista.

Rodrigo Tapari anuncia su salida de Ráfaga. Foto: Rodrigo Tapari/ Facebook

“¡Llegó el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la Cumbia Argentina! (...) Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino” , escribió Rodrigo Tapara en su cuenta de Facebook.

El comunicado de Ráfaga. Foto: Ráfaga/Facebook

La banda argentina emitió dos comunicados. En el primero le deseó lo mejor al artista, mientras que en el segundo aclaró a sus seguidores que esta no fue decisión apresurada y que Tapari solo se quedaría hasta fines del 2017.

Ráfaga asegura que la salida de Rodrigo Tapari no fue una decisión espontánea. Foto: Ráfaga/ Facebook

Actualmente, el artista de Buenos Aires, que tuvo una infancia precaria, está triunfando en la industria e incluso el 11 de marzo pasado lanzó su nuevo tema “Fue difícil” junto a la orquesta peruana Papillón y su casi millón de fans en Instagram celebró la noticia.

Rodrigo Tapari estrenó nuevo tema junto al grupo Papillón. Foto: Rodrigo Tapari/Instagram

Rodrigo Tapari cantó junto a su imitador peruano en “Yo soy”

Sorprendió a Ricardo Morán, Katia Palma, Maricarmen Marín y ‘Carloncho’. En el 2016, el artista argentino decidió apoyar a su imitador peruano, Manuel Alfaro, en el reality de imitación “Yo soy”. Interpretaron uno de los temas cumbres de la banda tropical “No te vayas”, y tanto el jurado como el público se emocionaron y empezaron a entonar la canción junto a los intérpretes.

Rodrigo Tapari reveló las consecuencias de su problema con el alcoholismo

En una entrevista para Infobae en el 2019, el cantante Rodrigo Tapari reveló pasajes oscuros de su vida privada que lo llevaron a poner en peligro a su familia. Sin embargo, el artista recalcó que esos episodios quedaron en el pasado: “Pero me entregué a Dios y me salvé”, dijo.

Comentó que no supo cómo manejar el arduo trabajo que implicaba ser el vocalista del grupo Ráfaga. “Yo no tomaba alcohol, y con el tema de la noche empecé a tomar. Me hice muy adicto al whisky. Llegué a depender del whisky para tocar, para cantar, para moverme (...) Empezamos a trabajar demasiado. Y de repente encontrás con que no tenés fuerza, no tenés energía, y de repente me tomaba un vaso y me calentaba las cuerdas vocales. Se transformó en una necesidad”, expresó.

“Me entregué a Dios. Fue un antes y un después. Dije: ‘Señor, acá estoy, si esta es la solución, hacé lo que quieras conmigo’", dijo Rodrigo Tapari. Foto: difusión

Rodrigo Tapari comentó que incluso llegó a subirse al escenario estando con los efectos del alcohol y que también pensó en quitarse la vida. Su relación con su esposa se tornó agresiva, pero, contó, logró superarlo con la ayuda de la religión.