Paula Arias habría dedicado tiktok a su expareja: “El Señor me sacó del valle de las sombras”

Paula Arias no ha dado muchos detalles del fin de su relación con el deportista Eduardo Rabanal, luego de que él publicara un comunicado oficial de su rompimiento para evitar que sigan comentando cosas y especulen sobre lo sucedido.

No obstante, siempre han llamado la atención los videos de TikTok que publica la artista en sus redes sociales, debido al trasfondo que tiene cada uno de los comentarios que hace. Estos dan a entender que se refiere a su exnovio. En esta oportunidad no hubo excepción.

“Yo no tengo ex. Yo tengo un testimonio de cómo el Señor me sacó del valle de las sombras y de la muerte. ¡Aleluya! Y gloria al Señor”, se le escucha decir e interpretar a la lideresa de la orquesta femenina Son Tentación, Paula Arias. En la grabación, la salsera aparece con un vestido apegado de tono animal print de colores blanco y negro.

Paula Arias le da todo su apoyo a Brunella Torpoco por atentado

La cantante Paula Arias no se quedó callada y mostró su opinión ante la injusticia que está pasando su compañera de trabajo Brunella Torpoco, quien el día de ayer, viernes 18 de marzo, anunció su retiro de la música para proteger a su familia de los delincuentes que la están extorsionando.

Mensaje de Paula Arias Foto: Instagram

Es por ello que la artista aseguró: “Reina, eres muy fuerte, capaz y talentosa, no permitas que nada ni nadie apague tu voz y mucho menos dejes tus sueños, tienes para muchísimo más, esto recién empieza para tu carrera. Yo pasé por todo eso y contra viento y marea seguí luchando por mis sueños y metas. Ahora eres una excelente representante de una nueva generación salsera. Aquí estamos para apoyarte. Vamos, tú puedes”.

Rodrigo González asegura que Paula Arias no está rodeada de personas de confianza

El conductor Rodrigo González tuvo en el set de “Amor y fuego” a la salsera Paula Arias para conversar sobre las razones por las que finalizó su relación con el jugador Eduardo Rabanal, pero, cuando la escuchó decir que no hablaría del tema, el comunicador se manifestó al respecto.

En ese sentido, el presentador de la televisión señaló: “Creo que hay cosas que sí se pueden considerar que son parte de la suerte, o de la mala suerte, pero, cuando uno toma la decisión de continuar o no la relación con una persona, y nadie te obliga, no hay otro tipo de vínculo más que el que ambos decidan. No sé si es mala suerte o mala decisión”. Además, añadió: “Se supone que tú debes volver a confiar. Uno la engaña, el otro también. Eso quiere decir que confía en gente que no debe”.