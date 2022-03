Patricia Barreto agradece el éxito de “Maricucha”: “Aprecio este momento”

Desde su estreno en las pantallas de América, “Maricucha” ha tenido una gran acogida en el público peruano que parece haber encontrado una nueva alternativa para sus noches de verano. La novela protagonizada por Gustavo Bueno y Patricia Barreto narra la historia de una empleada del hogar que se casa con su millonario jefe a pesar del rotundo rechazo de la familia.

El éxito de dicha producción era aún ajeno para la actriz principal, quien reveló que en los últimos días recién se dio cuenta del cariño del público. En una extensa charla con “Estás en todas”, Barreto reconoció que su personaje ha servido para que miles de peruanos se sientan representados, por lo que sus seguidores se saben hasta las frases del mismo.

Patricia Barreto agradece el éxito de “Maricucha”

La también protagonista de “No me digas solterona” aseguró que se siente muy feliz con el éxito de “Maricucha”. Asimismo, la actriz nacional agradeció a la producción de la novela por brindarle dicha oportunidad.

“Ayer estaba grabando en la calle y, como vivo en una burbuja, no puedo salir, no soy consciente (del éxito de la novela). Me di cuenta que es hermoso, tengo muchos amigos ahora y literalmente en la calle me gritan: ‘Mi Maricucha, allí está mi Maricucha’ o dicen el lema. Yo digo: ‘Wow’. Es increíble cómo ha impactado el personaje, el lema y la misma serie”, señaló.

Patricia Barreto reconoce que el éxito es temporal

A pesar de que su carrera se encuentre tal vez en uno de sus mejores momentos, Patricia Barreto aseguró que toma todo esto con calma, ya que indicó que todo en esta vida es de momentos.