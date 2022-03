Pamela Franco sobre hijo de Christian Domínguez: ¿Quién podría rechazar a una criatura así?

Pamela Franco habló de la buena relación que tiene con los hijos de Christian Domínguez y comentó que nunca rechazaría a los pequeños o los alejaría de su padre, pues es un vínculo que siempre van a compartir.

“A Vale lo queremos muchísimo. Es una criatura hermosa, más allá de que sea el hijo o no de Christian. Es un niño hermoso y con buenos sentimientos, no entiendo quién podría rechazar a una criatura así ”, expresó la novia del cantante.

Asimismo, la vocalista de Puro Sentimiento continúo diciendo que es imposible no querer a esos niños, pero prefirió no entrar en detalles sobre las cosas que su pareja le contó sobre su romance pasado con ‘Chabelita’. “Aquí estamos hablando de criaturas de Dios, por eso, hay que quererlos para bien”, finalizó la artista.

¿Christian Domínguez manda indirecta a ‘Chabelita’?

Christian Domínguez participó del segmento “Viernes de juegos” en “América hoy”, donde los perdedores se someten a diversos retos impuestos por sus compañeros. En el espacio, Ethel Pozo le preguntó al cantante que —en caso perdiera— si se atrevería a llamar a su expareja.

Ante esto, Christian respondió firmemente que no lo haría, porque “él sí respeta a la nueva pareja de su ex”. No obstante, Mariella Zanetti le refutó diciendo que no tendría nada de malo.

Christian Domínguez revela detalles de su relación pasada

Recordemos que, hace unos días, el cumbiambero dejó a todos asombrados al revelar que su expareja Isabel Acevedo no permitía que visite al hijo que tiene con Karla Tarazona, y que nunca podría perdonarla por esta razón.