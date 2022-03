Natalie Vértiz arremete contra Rafael Cardozo: “Es aburrido y sin personalidad”

Natalie Vértiz no soportó que Rafael Cardozo evadiera una de las preguntas en la secuencia Respondes o comes de “Estás en todas”. La modelo tuvo fuertes críticas hacia el brasileño, e incluso lo tildó de aburrido por preferir cumplir un castigo en lugar de despejar las dudas de ‘Choca’ Mandros.

Todo empezó cuando el conductor del programa consultó al chico reality si Natalie Vértiz o Cachaza es más aburrida. Ante ello, no quiso pronunciarse y optó por cumplir el castigo. Por eso, la esposa de Yaco Eskenazi arremetió contra el exconductor de TV.

“La verdad, es que estoy bien cansada de ustedes. Luchito Otani (productor), que dice ser mi amigo, me pone en el saco de las aburridas (...) Rafael para mí es el más aburrido, insípido y, además, sin personalidad, por favor. ¿Cómo no va a elegir? (entre ella y Cachaza)” , expresó.

Exreina de belleza celebra el cumpleaños de su hijo mayor

La conductora de televisión compartió un tierno video en redes sociales protagonizado por su hijo Liam, quien cumplió 8 años el pasado 17 de marzo. Además, dedicó un conmovedor mensaje a su primogénito.

“Mi rey cumpleañero, 8 años desde que conocí al amor de mi vida. Decirte te amo queda corto para expresar todo mi amor por ti, crecimos juntos y seguiremos creciendo, mi Liam, de la mano siempre. Te amamos con todas las fuerzas. Llanto en tres, dos, uno. Wow, cada minuto que pasa te amo más y más. Hoy te celebramos mi bebé grande”, se lee en la publicación.

Natalie Vértiz defiende a Rodrigo Cuba de ‘Choca’ Mandros

En el set de “Estás en todas” se vivió un tenso momento luego del pequeño intercambio de palabras entre Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros. La ex chica reality ‘encaró’ a su compañero por decir que ‘Gato’ Cuba es “más antipático” en comparación con Anthony Aranda. “No sé cómo lo vas a elegir como el más antipático... La verdad, ‘Choca’, es que me has decepcionado, pensé que te conocía. Te lo voy a presentar formalmente, quieras o no, no sé si tienes muchas ganas, pero a mí sí me cae bien, está en mi lista de amigos”.