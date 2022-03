Natalia Salas cuenta que dejará de dar de lactar a su bebé: “Yo sufriré más que él”

Natalia Salas está disfrutando su etapa como madre, pero también está muy contenta con el retorno a su trabajo como actriz. Por ello, se está preparando al máximo junto a Yiddá Eslava, Julián Zucchi y otros artistas que inaugurarán el retorno presencial del teatro, luego de más de dos años de paralización por el confinamiento ocasionado por la COVID-19.

Así lo deja saber a través de sus historias de Instagram, donde aprovechó en contar que abril será un mes complicado debido a que su trabajo le impedirá tener todo el tiempo que tenía para su bebé y, con ello, dará el paso para el destete respetuoso de su menor.

Al respecto, Natalia Salas señaló: “Creo que ya llegó el momento del destete para mí. Me muero de pena. Yo lo disfruto muchísimo y sé que Leandro más. Ayer, solo de pensarlo, me fui a dormir llorando, pero siento que es algo que ya no lo ayuda a descansar. Al contrario, yo por trabajo estoy muy poco. (...) Igual, ya me estoy preparando psicológicamente porque en abril empiezo el teatro y en mayo tengo doble función. O sea, no voy a estar de martes a domingo en la noche”.

Asimismo, añadió: “Esa teta para dormir igual se va a tener que ir. Tengo que ver cómo solucionar eso. Obviamente, voy a buscar la ayuda de una asesoría para que sea un destete respetuoso. Así que ya les iré contando (...)”.

Natalia Salas asegura que tener un bebé no es razón para dejar a tus mascotas

Luego de que se difundiera el escándalo del supuesto abandono de sus mascotas de parte de Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid, la artista Natalia Salas salió en defensa de los animales y se animó a reflexionar sobre el tema.

"La familia es para siempre y estos gordos peludos son parte de la mía", recalcó Natalia Salas. Foto: composición Instagram

La actriz le dedicó un post completo a su último ‘hijo’ gatuno: “Cuando decidí adoptar a Tumi (hace 9 años), sabía que era para toda la vida. Túpac, de 8 años; el Cholo, de 7; y Pocoño, de 6 años, son los hermanos peludos de nuestro Leandro”.

“Muchas personas me escribían cuando estaba embarazada ‘aconsejándome’ que me deshiciera de ellos. Nunca fue una posibilidad. La familia es para siempre y estos gordos peludos son parte de la mía. No hay por qué abandonar a una mascota por la llegada de un bebé”, agregó. El gesto fue aplaudido por sus seguidores.