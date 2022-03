Mia Mont regresará a los escenarios: “Un cantante siempre está a una canción de poder lograrlo”

Mia Mont ha estado trabajando en sus nuevos proyectos musicales. Durante esta entrevista con La República, la compositora del género pop comenta sobre el rol que cumple el género femenino en la industria musical, aconseja a los nuevos talentos y recuerda algunas canciones propias que sacaron lo mejor de ella en los escenarios.

Asimismo, la intérprete de “Un día” agradece a sus seguidores por la paciencia, ya que, debido a la pandemia, se dejaron de lado los conciertos en vivo. Finalmente, la cantante peruana anunció que se viene una sorpresa para todos los fanáticos que han estado esperando noticias de ella.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera?

No hay nada más increíble para un artista que estar sobre un escenario y escuchar que la gente canta tus canciones, o que a través de alguna canción tuya te cuenta una experiencia que pasaron y pudieron avanzar. Cuando tú cantas algo, tienes que sí o sí transmitir un sentimiento. Si sobrepasa los audífonos, los parlantes, creo que ahí uno dice “tarea cumplida”. Cuando se me acercan a decirme lo identificados que se sienten con mis canciones, eso es muy bonito para mí.

Mia Mont se siente completa cuando las canciones influyen en sus fanáticos. Foto: Instagram.

¿Cuáles son las canciones más significativas para tí?

“Por él” para mí siempre va a ser una canción muy importante en mi vida, porque fue el comienzo de toda esta carrera, la cual me abrió muchas puertas.

“Solita” la amo con locura y con pasión porque también significó algo muy importante.

“Lero lero” es un antes y un después de Mia Mont, un antes en donde era más cohibida a la hora de escribir, de contar las experiencias. Yo no escribía mucho. En esta canción dije: “Voy a ser lo más honesta posible”. Aprendí a burlarme de mí y de mis experiencias.

¿Cómo te motivas a seguir creando música?

La gente piensa que el negocio de la música es algo sencillo. Incluso con el soporte de la familia, eso no es así. Definitivamente tuve momentos en los cuales me desenfocaba si algo no salía con la misma expectativa que yo tenía. Hay una frase que dice: “Un cantante siempre está a una canción de poder lograrlo, el tema es no desistir del camino”.

Mia Mont reconoce que surgir en la industria musical es complicado; sin embargo, es importante no perder la motivación. Foto: Instagram.

¿Qué le dirías a los jóvenes que inician en la música?

Nunca dejen de aprender. El error de la gente nueva es alterarse muy rápido. Yo también he sido joven y en el camino uno aprende a mantener la humildad. Se tiene que aprender de la gente que te dice: “Oye, ahí no estás haciendo las cosas bien, acá puedes mejorar”. Eso muchas veces se mete con tu ego y te afecta. Si tienes claro que esas personas te están acompañando en tu propio crecimiento para llegar a un lugar más alto, (debes) agachar la cabeza y aceptar que ese consejo te falta para seguir. A mí me hubiese gustado que alguien me lo diga cuando estuve más chica.

Mia Mont aconseja a los jóvenes talentos en la música. Foto: Instagram.

¿Qué opinas sobre el rol femenino en la industria?

Hay muchas trabas, pero en comparación con cómo era hace cinco años, no habían mujeres en el género urbano. Tú ibas a hacer una canción urbana, pero todos son hombres y la mujer no habla de manera explícita; estaba mal visto que hable de esa forma. Hoy por hoy tenemos a exponentes que están abriendo una puerta de inclusión y libertad. Igual es una lucha constante. Algo importante también es que entre mujeres debemos apoyarnos más. Yo siempre invito a apoyarnos entre todas y formar una comunidad. Qué bonito es apoyarnos entre todos, en los lanzamientos y en los proyectos.

Mia Mont considera que el apoyo entre mujeres en la industria musical es la clave para que el género femenino amplie sus fronteras. Foto: Instagram.

Mia Mont, Susan Prieto y Asmir Young en escena

Yo siempre quise hacer algo con mujeres, y si se da la oportunidad, pues, genial. A Susan la conozco hace tiempo, a Asmir la conocí en el camino porque quería a alguien que entrara con ese flow de rapeo que lo hace súper bien, y salió la canción. El objetivo era reforzar el género, reforzar la unión de las mujeres en esta canción. Lamentablemente, vino la pandemia y nunca se pudo cantar en vivo la canción.

Mia Mont, Susan Prieto y Asmir Young interpretaron "Nos separó" y esperan llegar a los escenarios. Foto: Instagram.

¿Quiénes son los artistas que admiras?

A mí me encantaría llegar a hacer un proyecto con Natty Natasha; me gusta Rauw Alejandro. Hay muchos artistas buenos, pero al final todo se resume en poder conocerlos, y si todo fluye sale la magia.

Mia Mont espera colaborar con Rauw Alejandro y Natty Natasha. Foto: Instagram.

¿Tienes proyectos para este año?

Este año vengo con disco nuevo. Ahora estoy en Lima esperando cerrar algunas cosas pendientes para poder lanzar lo nuevo. Ha sido un trabajo de un año en Estados Unidos y tengo mucha ilusión. Es una nueva etapa, una Mia Mont más empoderada en cuanto a mis canciones. Estoy muy contenta.