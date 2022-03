Melissa Klug reafirma su compromiso con Jesús Barco: “Todo está bien”

Melissa Klug puso fin a los rumores sobre una posible separación con su novio Jesús Barco. La ‘Blanca de Chucuito’ aclaró que están en la mejor etapa de su romance y no han cancelado los planes de matrimonio.

“ Todo marcha bien , por ahora. Lo que pasa es que cuando me entrevistaron me dijeron que allegados a nosotros les habían comentado que nos habíamos separado por un ampay y por mensajes que le había encontrado en su celular. Yo respondí que eso no podía ser porque nuestros allegados sabían lo que pasó y no hubo ampay ni nada”, señaló en una entrevista para Trome.

Sin embargo, la empresaria indicó que no sabe con certeza lo que pasará en el futuro y que no tendría problema en separarse de su pareja en caso desee tomar un camino distinto al de ella.

“Tengo 38 años y si él no está en el mismo camino que voy, lo mejor sería que cada uno fuera por su lado . Los motivos de la pelea que tuve con Jesús han sido ajenos a ampays, mensajes o terceras personas; fueron otras cosas, pero todo está bien”, concluyó.

Melissa Klug saluda a Jesús Barco por su cumpleaños

Melissa Klug está más enamorada que nunca y así lo demuestra en sus redes sociales cada vez que comparte algo junto a Jesús Barco. En esta oportunidad, la empresaria hizo una publicación en Instagram para saludar a su novio por su cumpleaños y desearle lo mejor en todo lo que se propone.

“¡¡¡¡Feliz vuelta al sol mi amor, hoy tocó celebrar este año de una forma diferente, pero recibiendo el regalo más valioso: un año más de vida!!! ¡¡Deseo que este nuevo año de vida esté lleno de retos que prueben que con tu valentía y tu talento lograrás cumplir tus sueños y que el éxito es de aquellos que como tú trabajan para lograrlo!!!”, fue lo que escribió en el post.

Melissa Klug y Jesús Barco se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio. Foto: Instagram

Samahara Lobatón revela que Melissa Klug es estricta como madre

Samahara Lobatón y Melissa Klug asistieron juntas al programa “En boca de todos” para responder algunas preguntas de su vida privada. Además, se animaron a contar detalles de su relación madre e hija.

“Yo puedo decirte que muy rara vez he tenido miedo de conversar con mi mamá para pedirle permiso y cosas así... Sí me daba miedo hablar con mi mamá porque ella es Hitler y para todo dice no. Hasta ahorita la molesto con eso, porque sigue siendo así con mis hermanas”, comentó la hija de Abel Lobatón.