María Pía Copello dejará Esto es guerra, afirma Magaly Medina: “Está de pasadita ahí”

María Pía Copello y Johanna San Miguel han dado muchísimo de qué hablar por sus constantes enfrentamientos en el set de Esto es guerra. En medio de esta comentada rivalidad televisiva, Magaly Medina salió al frente y afirmó que la dupla de conductoras del reality de América TV no continuará por mucho tiempo. Asimismo, señaló que Renzo Schuller sería el reemplazo de Copello.

“¿Será cierto eso que dicen? que a Johanna no le cae María Pía, que la mastica pero no la pasa. ¿Será cierto? Porque a mí me parecen sus broncas bien reales, pero bueno María Pía está de pasadita ahí ”, mencionó la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

Magaly Medina asegura que María Pía no continuará en EEG

Magaly Medina aseguró que dentro de poco su amiga María Pía Copello dejará la conducción de ”Esto es guerra” con el fin de dedicarse al cien por ciento a trabajar contenido para sus redes sociales. Además, criticó duramente a Renzo Schuller y dijo que este no funcionará en televisión sin la compañía de Gian Piero Díaz.

“Creo que todos saben que María Pía estará, no sé hasta cuándo, hasta que Renzo Schuller vaya, porque dicen que Renzo Schuller será el nuevo (conductor), pero él sin Gian Piero no es nadie, ese debe ser un rumor mal intencionado. No creo... Ellos eran una dupla y siempre he pensado que el más talentoso era Gian Piero... María Pía tiene otros intereses, está más metida en sus redes sociales”, acotó.

¿Renzo Schuller será el nuevo conductor de Esto es guerra?

Al ser consultado sobre su futuro en la televisión, Renzo Schuller no descartó convertirse en el nuevo conductor de Esto es guerra.

“No tengo la menor idea, estoy siendo sincero. He aprendido a no decir no. O, mejor dicho, a no decir que nunca haría algo porque no sé qué pasará mañana”, comentó en una entrevista a Infobae.