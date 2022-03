Magaly Medina respalda a Brunella Torpoco: “Es una pena que sienta miedo por su familia”

Magaly Medina mostró su apoyo a la salsera Brunella Torpoco tras anunciar, mediante un comunicado, que se retirará de la música debido a las constantes amenazas que recibe su familia por parte de un grupo delincuencial.

Durante el programa del 18 de marzo, la ‘Urraca’ lamentó que las autoridades no hagan algo para brindarle protección a la cantante, pese a que no sea la primera vez que su familia es atacada por delincuentes de la zona.

“Brunela Torpoco t iene 23 años y le han dejado cartas (de amenazas) y le dieron tres balazos a la mamá como advertencia. La han amenazado y lo que quieren es que pague un chantaje a estas bandas de delincuentes... terrible. Ella está asustadísima, ella está en Estados Unidos cumpliendo una gira y tiene miedo, por lo que ha decidido dejar la música, lo puso en un comunicado oficial”, dijo indignada la presentadora de Magaly TV, la firme.

Asimismo, resaltó que no es justo que una joven que trabaja tanto y lucha por darle lo mejor a su familia, tenga que abandonar sus sueños por personas que solo buscan hacerles daño y cobrar dinero del esfuerzo ajeno.

“ Es una pena que sienta miedo por su familia que vive en el barrio de Chacaritas, ella está trabajando para sacarlos de allí, para darles una mejor vida, para trasladarlos a un barrio más tranquilo. Esta chica está trabajando, no le está robando a nadie. Sin embargo, estas bandas mafiosas te piden un cupo para dejarla cantar, ¿por qué una persona trabajadora tiene que pagarles a estos delincuentes?”, expresó Magaly.

Atacan a la madre de Brunella Torpoco en su vivienda

La madre de la salsera contó que su hija se comunicó con ella ni bien se enteró de lo sucedido, pero que no quiere interrumpir sus compromisos en el extranjero y que luchará porque su hija no abandone las metas que tiene trazadas por culpa de unas personas de mal vivir.

“Mi hija trabaja (…). Después de mucho tiempo han vuelto estas represalias. Se puede decir que temo por mi vida , pero aquí estoy. Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme”, manifestó.

Brunella Torpoco se retira de la música

La cantante Brunella Torpoco emitió un extenso comunicado en redes sociales anunciando su retiro de los escenarios a causa de las constantes amenazas que recibe su familia. La salsera comentó que terminará los conciertos que tiene programados en Estados Unidos, pero después de eso ya no volverá a hacer música.

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad . Solo terminaré con los contratos que ya tengo; no puedo quedar mal con los trabajos pendientes”, se lee en la publicación.