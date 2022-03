Magaly critica a Renzo Schuller por su posible ingreso a EEG: “Sin Gian Piero Díaz no es nadie”

Magaly Medina no deja de causar controversia con sus declaraciones respecto a los temas del momento en la farándula peruana. El viernes 18 de marzo, la conductora de “Magaly TV, la firme” opinó sobre la posibilidad de que Renzo Schuller sea el nuevo conductor de Esto es guerra. Según sugirió, el animador no tendría un buen desempeño en el reality sin la compañía de Gian Piero Díaz.

“ Renzo Schuller sin Gian Piero Díaz no es nadie , ese debe ser un rumor mal intencionado, cómo van a poner a Renzo Schuller allí (en Esto es guerra). Yo no lo creo, eso debe ser de alguien que quiere bajarles los bonos (a EEG). Renzo y Gian Piero era una dupla y siempre he pensado que el más talentoso era Gian Piero Díaz, el otro era su complemento... Renzo no es una persona que tenga simpatía”, aseveró la figura de ATV.

Magaly Medina: “Johanna barrerá el piso con Renzo Schuller”

Asimismo, Magaly Medina resaltó que Renzo Schuller tendrá que dar su máximo esfuerzo para poder enfrentarse a Johanna San Miguel en el set de Esto es guerra.

“Creo que Johanna San Miguel seguirá. María Pía tiene otros intereses, se dedica a sus redes sociales, pero Johanna y Renzo, ¿cómo será? Johanna, que tiene más cancha como comediante, porque ha hecho stand up comedy durante muchos años, va a barrer el piso con el otro , no va a poder, es más rápida que Renzo Schuller”, acotó.

¿Por qué se distanciaron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller conformaron una de las duplas más queridas de la televisión peruana. Por ello, los fans se sintieron muy apenados cuando los conductores se distanciaron inesperadamente.

Posteriormente, se dio a conocer que el alejamiento se dio por que ‘Gianpipi’ nunca le contó a su excompañero que ingresaría a “Esto es guerra” el 2019.