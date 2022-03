La Divaza fue desalojado de su departamento por no pagar la cuenta del gas

Pedro Luis João Figueira Álvarez, más conocido como La Divaza, relató el mal momento que vivió debido a su desalojo del departamento que estaba arrendando. Tal y como el youtuber cuenta, él debió pagar aproximadamente US$ 1.500; sin embargo, el problema se dio cuando el dueño del inmueble le pidió ese monto en efectivo. Según el modelo, es complicado retirar esa suma de dinero: “Yo tenía que planificarme tres días antes y sacar de 10 en 10 porque en México es así”. Posterior a eso, relató que le cortaron el gas, por lo que no pudo asearse: “Cualquier pago tenía que ser por la página de ellos, acceso que yo no tenía porque yo no era la dueña del contrato de gas, era él. El tipo se pone impertinente, me dice que deje eso así. Me voy de viaje y no se pagó el gas. Me acaban de mandar una moción de desalojo porque yo le dejé una deuda en el departamento. Finalmente, el influencer decidió ir a casa de su pareja y ahora está en busca de un nuevo departamento para vivir. Video: Instagram.