Jessica Newton arremete contra la Organización Miss World Perú: No han hecho nada en 18 años

El último miércoles 16 de diciembre se llevó a cabo la gala final del Miss Mundo 2021, la cual tuvo que ser postergada desde diciembre debido al contagio masivo de COVID-19 de más de una veintena de participantes. Finalmente, miss Polonia, Karolina Bielawska, fue la flamante ganadora dentro de un total de 40 concursantes que lograron estar en la ronda final.

Lamentablemente, la representante peruana, Paula Montes, quedó eliminada durante las fases preliminares que se realizaron de forma interna. Este duro resultado enfureció a la denominada reina de los concursos de belleza en el Perú, Jessica Newton. La organizadora arremetió contra los nuevos encargados y exigió resultados en los certámenes internacionales.

Jessica Newton arremete contra la Organización Miss World Perú

Mediante las historias de su cuenta de Instagram, la madre de Cassandra Sánchez pidió que el nombre del Perú vuelva a sonar a nivel mundial, y de paso aprovechó para recordar los premios que consiguió el país cuando ella estaba al mando.

Jessica Newton critica duramente a la organización del Miss World Perú. Foto: Instagram

“Cuando tuve el certamen: una ganadora, Maju (Mantilla); una top 3, Marina (Mora); dos semifilanes, Mariana, Claudia. Desde el 2004, que lo dejé, además de criticarme, la organización no ha hecho nada. 18 años que Perú no suena”, expresó.

Jessica Newton responde tras críticas por el Miss Perú La Pre

Pese a su pronunciamiento por los nulos resultados en el Miss Mundo, Jessica Newton también recibió duras críticas en los últimos días luego de los resultados finales del Miss Perú La Pre. La organizadora de certámenes de belleza aseguró que no tiene relación alguna con los padres de tres concursantes que alcanzaron la final del concurso.

“No los conozco, a ninguno de ellos. Los conozco por la televisión, como los conocen ustedes, pero no los he conocido ni siquiera cuando se han inscrito. Si no estás preparado para perder, no deberías participar. Prefiero guardar silencio porque el silencio también es una respuesta clara”, indicó.