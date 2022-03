Gaby Zambrano afirma que sufrió acoso por parte de Gerardo Zamora: “Era una niña de 16 años”

La salsera Gaby Zambrano sorprendió a propios y extraños al dar a conocer lo que le sucedió cuando era una adolescente. Mientras realizaba una transmisión en vivo por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante dijo haber sido acosada por parte del reconocido actor Gerardo Zamora, quien hace unos meses estuvo filmando en Cusco junto a Kate del Castillo para “La reina del sur 3″.

Las declaraciones de la artista fueron replicadas en el portal web de espectáculos Instarándula. Según lo expuesto por la cantante, el hecho sucedió cuando ella tenía 16 años.

¿Qué dijo Gaby Zambrano sobre Gerardo Zamora?

Las confesiones por parte de la exintegrante de Agua Bella se dieron luego de que sus seguidores le consultaran sobre las graves denuncias de acoso sexual que tuvo el actor nacional en el 2020. Por ello, se animó a contar lo que le habría pasado a ella.

“ Era una niña de 16 años. O sea, yo ahorita digo ¿por qué ch**** le contestaba los mensajes, ¿no? Pero, en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí a ir a su casa ni nada. Sí, lo de Gerardo, sí”, aseguró la intérprete.

Gaby Zambrano se solidariza con jóvenes que denunciaron acoso de Gerardo Zambrano

Además, la artista afirmó que conocía de denuncias y que sabía de chicas que se vieron involucradas con el actor.

“Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa. De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso ni nada, pero había otras chicas que sí y no las juzgo. Porque ellos saben cómo hacerlo, saben cómo manipular. Sí, acosa y debe seguir acosando, porque ese no cambia”, añadió la cantante.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).