Danuska Zapata tras críticas a Gaela Barraza en Miss Perú La Pre: “No es pecado ser la ‘hija de’”

Danuska Zapata no se quedó callada luego de que su hija Gaela Barraza, una de las ganadoras del Miss Perú La Pre, recibiera duras críticas en las redes sociales. En una reciente entrevista, la actriz señaló que su primogénita debe aprender a afrontar los comentarios negativos de quienes afirman que triunfó en el concurso solo por ser hija de ella y ‘Tomate’ Barraza.

Danuska Zapata aconseja a Gaela Barraza tras críticas

Con total seguridad, Zapata señaló que siempre estará dispuesta a apoyar a su hija en todo lo que se proponga en la vida.

“No por eso (tener padres famosos) le vamos a truncar sus sueños. Como madre me corresponde apoyarla, siempre aconsejándole para un buen camino. Le he dicho ahora que tiene que afrontar esto con la cabeza en alto, no es pecado ser la hija de (...) pero bueno, es lo que le tocó a ella”, mencionó al diario El Popular.

La exmodelo Danuska Zapata brinda todo el apoyo a su hija Gaela Barraza. Foto: composición/ Instagram

¿Por qué no quería que Gaela compita en Miss Perú La Pre?

Danuska Zapata explicó que no quería que su hija participe en el Miss Perú La Pre, debido a que era consciente de que su presencia en el certamen de belleza generaría cierta polémica.

“Yo, como mamá, sabía que esto se veía venir, por eso yo no quería que mi hija participe. Ella participó en el casting el año pasado, pero decidí que no siga porque vi que no estaba preparada, le faltaba. Y este año, por insistencia de ella, la tuve que apoyar”, detalló.

Danuska Zapata respalda la carrera de modelaje de su hija. Foto: Danuska Zapata/Gaela Barraza/Instagram

‘Tomate’ Barraza defiende a su hija

Durante una entrevista para “Magaly TV, la firme”, ‘Tomate’ Barraza salió en defensa de su hija Gaela tras las acusaciones de supuesto fraude en el Miss Perú La Pre y aseguró que la adolescente se esforzó tanto como sus compañeras.

“Yo entiendo de sobremanera que todos los papás quieran que sus hijas ganen. A nadie le gusta que sus hijas pierdan, pero también tienes que preparar a tus hijos para eso. No porque te apellides Barraza, Villanella o Huárac vas a tener fácil las cosas, al contrario, es un doble trabajo”, manifestó.