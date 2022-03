Dalia Durán revela que sus vecinos la ayudan a cuidar a sus hijos mientras trabaja

La modelo cubana Dalia Durán inició su primer día de trabajo este 19 de marzo en el restaurante La Gran Concha, ubicado en el distrito de La Victoria. Al llegar a su centro de labores, la expareja de John Kelvin no dudó en aceptar contestar algunas preguntas para La República.

Como se recuerda, hace un par de semanas, el ‘Osito’, chef de La Gran Concha, anunció que contrataron a la cantante cubana para que ocupe el puesto de anfitriona en su restaurante; sin embargo, en ese momento, la influencer no pudo acudir al establecimiento debido a que tenía que conseguir a alguien que cuide a sus pequeños.

No obstante, en esta oportunidad, la exconductora de Porque hoy es sábado con Andrés llegó lista y dispuesta para cumplir con el reconocido chef que le brindó la oportunidad de trabajo para sacar adelante a sus cuatro hijos.

Dalia Durán agradece apoyo de sus vecinos

La cubana fue consultada sobre sus otros trabajos como activadora de eventos e imagen de marcas y sobre sus pequeño hijos, quienes están próximos a iniciar sus clases escolares.

En ese sentido, Durán reveló que la relación que mantiene con sus nuevos vecinos de Comas es bastante armoniosa, pues le dan la mano cuidando a sus pequeños para que ella pueda cumplir con sus trabajos.

“¿Una de ellas te está apoyando cuidando a tus hijos ahora que tú estás acá?”, preguntó el periodista a Dalia.

“Me están apoyando bastante, no me puedo quejar”, respondió la figura de TV.

Dalia Durán llegó dos horas tarde a su trabajo y explica por qué

No arrancó con el pie derecho. A fin de cumplir su contrato y poder brindarle calidad de vida a sus hijos, la modelo Dalia Durán se enrumbó a La Victoria la mañana de este sábado 19 de marzo para iniciar su trabajo como anfitriona en un restaurante.

No obstante, llegó casi dos horas tarde a su nuevo centro laboral. ¿La razón? Dalia Durán mencionó que su demora se debió al tráfico, pues mencionó que tuvo que tomar dos taxis desde Comas hasta La Victoria.