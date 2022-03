Dalia Durán llegó tarde a su primer día de trabajo por el tráfico: “Recién me estoy acomodando”

Dalia Durán busca dejar atrás los duros momentos que vivió durante su matrimonio con John Kelvin y este sábado se incorporó a su nuevo centro de labores. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la cubana, quien tuvo inconvenientes para llegar a esta conocida cevichería victoriana. Llegó casi dos horas tarde.

Una gran expectativa se generó en las puertas del local gastronómico debido a que la anfitriona ha sido duramente criticada en los últimos días por supuestamente no querer trabajar. No obstante, Dalia dedicó unos minutos a los hombres de prensa que la esperaban para despejar estas dudas, mientras era recibida por el dueño del establecimiento.

Dalia Durán llegó tarde a su primer día de trabajo por el tráfico

Dalia Durán reveló que aún se está acostumbrando a movilizarse desde su nuevo hogar en Comas, por lo que tuvo que tomar hasta dos taxis para poder llegar a su trabajo. Asimismo, la también presentadora reconoció que tuvo que cumplir con algunas labores domésticas ante de poder salir.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, explicó a La República.

Dalia Durán agradece a sus nuevos vecinos por apoyarla

Dalia Durán se pasó en los últimos días agradeciendo a las personas que la apoyaron y que le han ofrecido trabajo para que pueda velar por sus pequeños. Ahora, la anfitriona agradeció el apoyo de sus nuevos vecinos que incluso se han quedado cuidando a sus hijos para que ella pueda trabajar.

Dalia Durán en sus nuevas labores en una conocida cevicheria victoriana. Foto: La República

“Me están apoyando bastante, no me puedo quejar. Incluso una vecina me ha apoyado hoy cuidándolos para que yo pueda venir a trabajar”, agregó para este medio.