Brunella Torpoco tras retirarse de la música: Voy a apartarme de este mal camino

Brunella Torpoco anunció su retiro de la música. La cantante chalaca de 23 años es considerada una promesa de la salsa; sin embargo, ha decidido dejar los escenarios, debido a que teme por la integridad de su familia. La noche del jueves 17 de marzo ocurrió una balacera en la casa de su mamá, por parte de presuntos extorsionadores que le estarían pidiendo cupos.

Desde Estados Unidos, país al que viajó para hacer una gira, Brunella Torpoco se comunicó con un reportero del programa “Magaly TV, la firme”, y reveló cómo se encuentran ella y su familia tras el hecho.

La palabras de Brunella Torpoco

“Yo estoy bien, pero mi familia asustada, y ya tomé una decisión: retirarme de la música”, se lee en un primer mensaje de la joven artista.

Luego, confirma que dejará los escenarios apenas termine sus contratos ya pactados. “Hoy haré mi comunicado, y nada... apartarme de este mal camino. Sí, solo voy a terminar de trabajar las fechas pactadas que tengo, porque ya me dieron adelanto y no tengo para devolver. Termino mis fechas pactadas y me retiro”, escribió Brunella Torpoco.

Brunella Torpoco emite comunicado sobre su renuncia

Brunella Torpoco hizo público su retiro del mundo de la música a través de un comunicado en el que lamenta que la delincuencia le arrebate sus deseos de seguir siendo cantante.

“Esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasan en mi Callao trancaron mis sueños . Prefiero dejar todo de lado, porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos es que me rompía el lomo trabajando, para darles una mejor vida, sin hacerle daño a nadie”, expresó la salsera.