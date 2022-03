Mamá de Brunella Torpoco tras sufrir atentado: “Quieren plata fácil, van a tener que matarme”

Brunella Torpoco emitió un comunicado en el que anunció su retiro de la música debido a la delincuencia y a que teme por la integridad de su familia. Esto un día después de que ocurriera una balacera en la casa de su madre, quien contó detalles del incidente y de las amenazas que le dejaron los presuntos extorsionadores.

El hecho sucedió la noche del jueves 17 de marzo. La progenitora de la cantante de salsa afirmó que llegaba a puerta de la quinta de su domicilio, cuando unos sujetos en una moto se acercaron y dispararon contra la pared. Luego, encontró un sobre con mensajes de amenazas de muerte.

Sin embargo, doña Sara defendió a su hija y aseguró que no cederá a la extorsión por cobro de cupos. “Miedo a la muerte no le tengo. Sí me incomoda por mi hija, pero yo sé que ella saldrá de esta”, expresó.

“Para esos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme , porque fácil no se la van a llevar”, dijo en declaraciones para Prensa Callao. Recordó que este sería el segundo atentado, pues el primero sucedió a fines del 2021, en la casa de Brunella Torpoco, en La Perla.

“Donde han disparado hay muchas cámaras y esas personas han estado paradas más de media hora, han comprado al lado de mi casa, han estado sin tapaboca. Entonces, no se van a demorar en dar con la persona”, sostuvo.

En las amenazas que le dejaron dentro de un sobre se lee: “ A la tercera, se muere tu mamá ” y “Brunella, te salvaste en la primera. Este es un aviso, cuando regreses de USA no te salvas”

¿Cómo se encuentra Brunella Torpoco?

En una entrevista para “Magaly TV, la firme”, la cantante Brunella Torpoco reveló que está bien en Estados Unidos, pero su familia se encuentra asustada por el ataque de los presuntos extorsionadores.