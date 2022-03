Andrea Luna debutó en “Junta de vecinos” y protagonizó romántico beso con Andrés Wiese

De la ficción a la realidad hay solo un paso. Andrea Luna causó gran sorpresa en sus fanáticos al aparecer en la teleserie de América TV “Junta de vecinos” interpretando a Valentina, la joven enamorada de Sebastián, personaje al que da vida el actor Andrés Wiese.

La dupla de actores protagonizó un apasionado beso que incomodó a Lucía, expareja de Sebastián. Tras ello, Sebastián y Lucía discutieron debido a que ella estaba en desacuerdo con que él lleve a su nueva pareja a las reuniones de sus amigos en el condominio en el que residen.

Este capítulo de la teleserie familiar se emitió en medio de la gran expectativa por las situaciones comprometedoras en las que fueron captados durante su estancia en Miami. Ambos fueron captados bensándose por las cámaras de Magaly TV, la firme.

Sin embargo, estas escenas fueron rodadas el año pasado antes de que las imágenes de Andrés y Andrea salieran a la luz y despertaran especulaciones de una presunta infidelidad de la joven actriz a su entonces pareja, el actor Pietro Sibille.

Andrés Wiese deja en claro cuál es su relación con Andrea Luna

Luego de que las imágenes donde ambos actores se lucen en un local nocturno en Miami y se dan un apasionado beso vieran la luz, el exintegrante de “Al fondo hay sitio” fue abordado por uno de los reporteros de Magaly TV, la firme sobre su relación con la modelo Andrea Luna.

“ Yo estoy soltero y he estado de viaje unos días nada más y ahora me regreso a trabajar (...) Yo creo que sí (Andrea está soltera), no sé, habría que preguntarle a ella . Yo he salido y me he encontrado con amigos y Andrea allá (Miami)”, comentó el actor.

Actriz que daba vida a Chela en “Junta de vecinos” fue reemplazada

En el episodio de “Junta de vecinos” emitido el último viernes 28 de marzo, la actriz mexicana Bárbara Torres ya no apareció en pantalla personificando a la famosa Chela, sino que fue reemplazada por la actriz peruana Camila Mac Lennan.

De acuerdo a la información recogida por sus fanáticos en redes sociales, Bárbara Torres habría dejado de formar parte de “Junta de vecinos” para ser partícipe del espectáculo “Risas y canciones”, donde le dará vida a Excelsa, popular personaje de la serie “La familia Peluche”, la cual ha sacado sonrisas a varias generaciones.