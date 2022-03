“Yo soy: nueva generación” GRAN FINAL: sigue aquí el minuto a minuto de la última gala

“Yo soy: nueva generación” EN VIVO tendrá su GRAN FINAL HOY, viernes 18 de marzo. Tras una serie de impresionantes batallas, los 4 mejores imitadores se enfrentarán por levantar el tan anhelado trofeo de la temporada. Esta última gala se transmitirá EN DIRECTO por la señal de Latina. En esta nota te contamos cómo y dónde ver el programa y de qué manera votar por tu favorito o favorita.

¿Cuándo es la final de “Yo soy: nueva generación”?

La final de “Yo Soy: nueva Generación” se llevará a cabo este viernes 18 de marzo. En esta edición, los 4 finalistas harán su mejor esfuerzo por sorprender al público y así convertirse en el próximo ganador o ganadora.

¿Cómo llega “Yo soy: nueva generación” a la gran final?

El jueves 17 de marzo, ocho imitadores compitieron en la semifinal de “Yo soy: nueva generación”: José José (ganador) vs. Pedro Infante, Natalia Jiménez vs. Amaia Montero (ganadora), Raúl Romero vs. Mon Laferte (ganadora) y Thalía vs. Héctor Lavoe (ganador).

¿Quiénes son los finalistas de “Yo soy: nueva generación 2022″?

José José (Luigui Cruz)

Amaia Montero (Samira Saucedo)

Mon Laferte (Sharik Arévalo)

Héctor Lavoe (Danniel Reyes)

¿Quiénes son los jurados?

Janick Maceta

Yiddá Eslava

Julián Zucchi

Jorge Henderson

¿De qué trata “Yo soy: nueva generación”?

“Yo soy: nueva generación” es un programa concurso de Perú , en el que niños y adolescentes imitan a reconocidos artistas nacionales e internacionales para protagonizar duelos con el fin de ganarse un lugar en la tribuna de consagrados. Este espacio de entretenimiento se transmite de lunes a sábado a las 8.30 p. m. por Latina.

Yo soy: nueva generación salió al aire desde el pasado 31 de enero. Foto: Instagram

¿A qué hora es la final de “Yo soy: nueva generación”?

En esta ocasión, la gala final de “Yo soy: nueva generación” empezará a las 8.30 p. m. (hora peruana). Ahora, el ganador o ganadora será elegido por votación del público y no por elección del jurado.

“Yo soy: nueva generación”: canal de transmisión

El programa “Yo soy: nueva generación” se transmite por Latina. A continuación, te indicamos cómo sintonizar la señal de dicho canal según tu operador de cable:

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD) Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 802 (HD)

Canal 102 (SD) Canal 802 (HD) Claro TV: Canal 2

Yiddá Eslava y Julián Zucchi discuten en Yo soy: nueva generación. Foto: captura Latina

¿Cómo ver Latina TV EN VIVO por internet?

Para poder ver la programación de Latina TV EN VIVO por internet, solo debes ingresar a la página web https://www.latina.pe/tvenvivo. Otra opción es descargar el aplicativo del canal en tu celular y sintonizar la señal desde allí.

¿Cómo votar en la final de “Yo soy: nueva generación” por la app de Latina?

Ingresar a la tienda de aplicativos de tu smartphone (Play Store o App Store)

Descargar la aplicación de Latina

Registrarte con tu correo

Hacer click en el logo de Yo soy

Seleccionar la foto de tu participante favorito o favorita

Nicolás Galindo y Karen Schwarz en el set de Yo soy: nueva generación. Foto: captura Latina

¿Dónde ver la final de “Yo soy: nueva generación” EN VIVO ONLINE GRATIS?

El minuto a minuto de la final de “Yo soy: nueva generación” estará disponible EN VIVO ONLINE GRATIS en La República Espectáculos y por la página web https://www.latina.pe/tvenvivo.