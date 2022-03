Wendy Ramos sobre estreno de película “Hasta que nos volvamos a encontrar”: “Quisiera que le vaya bien”

La reconocida actriz Wendy Ramos se pronunció sobre el filme peruano “Hasta que nos volvamos a encontrar” a propósito de su reciente estreno en la plataforma de streaming Netflix. Desde entonces ha venido recibiendo todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos que la aplauden y otros que la minimizan y critican debido a que tiene discrepancias con respecto a la manera en la que se desarrolló la trama y con los actores que protagonizaron la cinta: Stephanie Cayo y Maxi Iglesias.

En esa línea, la intérprete Wendy Ramos, quien tuvo aparición en varias de las escenas de la producción audiovisual, dejó un mensaje de apoyo al lanzamiento del filme dirigido por Bruno Ascenzo.

¿Qué dijo Wendy Ramos sobre “Hasta que nos volvamos a encontrar”?

La artista recurrió a su cuenta oficial de Facebook para expresar su gran alegría por el hecho de que el filme estará al alcance de todos los peruanos.

“Ya salió ‘Hasta que nos volvamos a Encontrar’ en Netflix. Yo estoy muy, muy, muy emocionada, he recibido muchísimos mensajes lindos hoy, muuuuchas gracias!”, escribió la recordada cómica de Patacláun.

Wendy Ramos tuvo un papel secundario en la cinta peruana dirigida por Bruno Ascenzo. Foto: Wendy Ramos/Facebook

“Quisiera que le vaya bien para que muchos más puedan contar sus historias desde aquí, para que mucha gente tenga ganas de subirse a un avión y venir a ver todas las maravillas que tenemos. Espero que la disfruten”, agregó deseando los mejores éxitos para el proyecto en el que participó.

Wendy Ramos y su cálido mensaje hacia el filme "Hasta que nos volvamos a Encontrar". Foto: captura Facebook

Stephanie Cayo se pronuncia sobre críticas a su papel

En el marco del reciente estreno del filme que protagoniza “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la menor de las hermanas Cayo se pronunció sobre su personaje, al que dio vida luego de que la revista Vogue México la llamara “actriz andina”.

En esa línea, Stephanie Cayo dejó en claro que ella no es una representante de la mujer andina y que el guión de la cinta tampoco trata sobre eso. “Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. HQNVAE (”Hasta que nos volvamos a encontrar”) no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable”, precisó la artista.