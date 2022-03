Verónica Alcalá reaparece en sus redes sociales tras ser acusada de violentar a un menor

La madre de la ex chica reality Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber sido expuesta por las cámaras de Magaly TV, el día 16 de marzo. En las imágenes se puede ver a la exmodelo agrediendo a un joven que sería menor de edad. Tras este ampay, Alcalá se pronunció a su manera en su cuenta de Instagram.

Según Medina, el hecho ocurrió el último fin de semana en el distrito de Chorrillos, donde reside la ex chica de impacto, y el clip muestra una actitud desafiante y violenta hacia un grupo de jóvenes; sin embargo, termina dirigiéndose a uno en específico.

¿Por qué Verónica Alcalá es acusada de agredir a un menor?

Según la información brindada, el lío se habría iniciado cuando Verónica Alcalá se enteró de que uno de los muchachos habría golpeado a su hijo, quien también es menor de edad. “¡Le has pegado a mi hijo! ¡Le has pegado! Mi hijo es un caballero. Tú vas a ser muerto. Te vas a acordar de mí, ¿me entiendes? Con mi hijo no te vas a meter” , se escucha decir a la empresaria.

En la nota se puede ver cómo claramente llega a golpear el rostro a uno de los adolescentes y luego intenta justificar su accionar indicando que lo hizo por defender a su hijo. El hecho ocurrió en el condominio Las Brisas, en Chorrillos. Los gritos e insultos de Verónica Alcalá fueron escuchados por un vecino, quien tuvo que intervenir para que no lastime a los jóvenes.

Verónica Alcalá se pronuncia en sus redes sociales

Las cámaras de Magaly TV llegaron hasta las puertas de su vivienda para intentar obtener la declaración de Verónica Alcalá; sin embargo, la exmodelo decidió guardar silencio. Hace menos de un día, realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde se le ve posando en bikini en una playa y en la descripción escribe el siguiente mensaje: “Solo para adelante”.

Verónica Alcalá se pronuncia luego de ser acusada de agredir a un menor de edad. Foto: Verónica Alcalá/Instagram

Casi simultáneamente, se aprecia otra reciente publicación, esta vez en compañía de su madre, a quien le dedicó un emotivo mensaje. “Mamina, tú siempre tienes tiempo para escucharme”. En los comentarios, se lee a seguidores que tienen opiniones divididas, algunos consideran que la empresaria necesita ayuda psicológica, mientras que otros respaldan su accionar.

Verónica Alcalá le dedicó un mensaje a su madre. Foto: Verónica Alcalá/Instagram

Vecino interviene en la discusión de Verónica Alcalá con menores de edad

Al ver a Verónica Alcalá discutiendo acaloradamente con los menores en el condominio Las Brisas, un vecino decidió acercarse para encarar a la exmodelo y pedirle que deje de tener comportamientos bravucones con los jóvenes, pues no sería la primera vez.

“¿Por qué no te vas a tu casa y te preocupas de problemas de adultos? En vez de estar jod*** a los niños. Ya es el segundo día que los niños me llaman asustados a quejarse , que los están jod***. Nada van a hacerle a tu hijo, ni se van a acercar”, expresó el hombre.

Verónica no dudó en responderle. “Ten por seguro porque él va a caminar con personas que no se le van a acercar”. Momentos después, el vecino le increpó nuevamente por su actitud violenta. “O sea, tú vienes a mi barrio a amenazarme. ¿Vives acá hace tres días? Yo nunca te he visto en 25 años que tengo acá”.

Verónica Alcalá ya fue denunciada anteriormente por agresión

Como se recuerda, no es la primera vez que la mamá de Alejandra Baigorria se ve inmiscuida en este tipo de problemas. Pues, en 2017, fue denunciada por un agente de seguridad de la Municipalidad de La Victoria. El agraviado Marco Antonio Muñoz Vásquez reveló cómo fue agredido por la exmodelo.

Reveló que le tiró un puntapié en la mandíbula cuando se encontraba realizando su trabajo en Gamarra. Según el programa, ahora extinto, “Cuéntamelo todo” de ATV, la empresaria habría confundido al agente con un maleante que se dedicaba a bajar llantas de las camionetas.

Además, también fue denunciada por su exconviviente, quien la acusó de haberle agredido con una copa dejándole una cicatriz en la pierna y también habría querido cortarle el rostro.

Verónica Alcalá también fue denunciada por su ex conviviente. Foto: Magaly TV/captura

Aparecen nuevas imágenes de la acalorada pelea de Verónica Alcalá con menores

Más videos del incidente salieron a la luz, en uno de ellos se observa a Verónica Alcalá, más calmada y en compañía del serenazgo. En esta toma se aprecia cómo discutió con tres jovencitas que, al parecer, huyeron porque pensaron que la empresaria quería agredirlas. Esto ocurrió al día siguiente de la pelea.

“Yo estaba caminando al parque porque ese es mi parque y yo me estaba yendo a buscar a una amiga que vive en la esquina. Yo no sabía que ustedes estaban sentados en el parque”, dijo al serenazgo.

Sin embargo, las jóvenes sostuvieron que huyeron porque tenían miedo debido a que el día anterior, Alcalá agredió en la cabeza a uno joven. “Le tiraste un puñete a uno de nuestros amigos” , expresó una joven.

“Perdóname, cuando tú seas madre y veas que incitan a tu hijo y le hacen una trampa y le hacen quedar en ridículo en las redes, te voy a preguntar cuando tengas mi edad: ¿Qué harías tú? ¿Cómo resolverías un maltrato hacia tu hijo?”, fue la respuesta de Verónica Alcalá.

Habría agredido a otros menores de edad

En el mismo video, una de las jóvenes explica que ya habría tenido actitudes violentas en el pasado. “A ella le tiraste rocas, a ella le rompiste el celular y a Héctor lo golpeaste”, comentó una chica de 13 años, quien no temió alzar su voz de protesta.

Sin embargo, los involucrados sí admitieron haber golpeado al hijo de Verónica, quien sería el hermano de Alejandra Baigorria. El motivo habría sido por un triángulo amoroso, que terminó en una agresión física.