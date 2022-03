Rodrigo González aclara a Dalia Durán: “Todo quieres que te caiga del cielo”

Rodrigo González no se calla nada cuando de tener las cosas claras se trata. Es por ello que no dudó en dar su punto de vista con respecto al caso de Dalia Durán, quien hace unos días reapareció en televisión nacional para contar que la está pasando mal porque no tiene cómo ayudar a sus hijos.

Por este motivo, se tuvo que mudar de Magdalena a Comas porque sus recursos económicos ya no se lo permitían. Es por ello que en el programa “Amor y fuego” pasaron una parte de la entrevista que le hizo la presentadora Janet Barboza en el matutino “América hoy”, donde le cuestionó si finalmente le alcanzaba el dinero para estar cómoda.

Es por eso que Rodrigo González señaló sobre Dalia Durán: “Pero ‘Retoquitos’, si la pregunta se cae de madura, es más de podrida. Basta con verla, está más producida que tú querida, está bien con el tinte, la manicure, porque no parece que sea una persona que esté pasando penurias ni males. Ni raíces tiene”. De esa forma, también ejemplificó con el Apple watch que se ve que tiene puesto para detallar que podría venderlo si pasa una situación tan complicada de dinero.

“La tuya es una situación privilegiada porque tu caso ha sido atendido con celeridad. Quizá ella está bien sumergida. (...) La gente te está ayudando, te está dando facilidades. La gente no tiene que darte todas las herramientas para solucionarte la vida. Tú quieres que te den el pescado. Todo quieres que te caiga del cielo, cariño”, agregó.

Rodrigo González sufrió accidente en vivo tras bailar “La bomba”

El día de hoy, viernes 18 de marzo, el presentador Rodrigo González estuvo muy animado al mostrar a los imitadores que están llegando al set de “Amor y fuego” para mostrar su talento como imitadores.

Por esta razón, bailó con su doble y al tirarse al suelo tuvo un percance con su hombro que asustó a más de uno. Al levantarse, el comunicador indicó: “Todo bien, todo operativo. Hay gente que se ha quedado asustada. Lo que pasa es que yo tengo un tema en el hombro: si hago un mal movimiento, se sale de su lugar. Nunca me había pasado en vivo. Lo tengo desde los veintitantos años y requiere de una operación muy sencilla, solo que el postoperatorio son tres meses en cama”.

Rodrigo González critica a la expareja de Dorita Orbegoso

El también influencer Rodrigo González y su compañera Gigi Mitre compartieron un reportaje en el que se detalla todas las agresiones de su expareja de Dorita Orbegoso le dijo para ofenderla en torno a su trabajo y grado de educación.

En ese sentido, el conductor se mostró muy indignado y ‘cuadró' a Pablo Donayre: “¿Por qué la va a hacer famosa, quién es él? Tiene delirios de grandeza el tipo. Mira, nosotros tenemos 13 años en el medio y no tenemos idea de quién es. (...) El nivel de violencia que tiene hacia ella... Veo difícil una conciliación”.