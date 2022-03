Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi muestran detalles del cumpleaños de su hijo con temática de Fortnite

Natalie Vértiz está muy feliz con la llegada de su segundo bebé, pero no deja pasar por alto todo el amor que también siente por su primogénito, Liam, quien estuvo de cumpleaños este jueves 17 de marzo, y decidió agasajarlo junto con su esposo, Yaco Eskenazi.

La conductora de “Estás en todas” organizó un hermoso evento cumpleañero con la finalidad de mantener contento a su pequeño por su día especial. Para ello, se inspiró en el videojuego favorito del menor, llamado Fortnite.

A través de sus redes sociales, la empresaria Natalie Vértiz mostró los pormenores del evento que contó con la presencia de su hermana Mariana Vértiz; su mejor amiga, Ale Venturo, y el entorno más cercano a ella.

Natalie Vértiz defendió a Rodrigo Cuba de comentarios de ‘Choca’ Mandros

La presentadora Natalie Vértiz estaba presentando una nota sobre el futbolista Rodrigo Cuba junto a su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros cuando el productor consideró que el deportista era más antipático que Anthony Aranda.

En ese sentido, la modelo puntualizó: “No sé cómo lo vas a elegir como el más antipático… La verdad, ‘Choca’, es que me has decepcionado. Pensé que te conocía. Te lo voy a presentar formalmente, quieras o no, no sé si tienes muchas ganas, pero a mí sí me cae bien, está en mi lista de amigos”.

Yaco Eskenazi no descarta tener un tercer hijo con Natalie Vértiz

Si bien en un primer momento la influencer Natalie Vértiz aseguró que tras tener su segundo bebé no volvería a quedar embarazada, su esposo Yoca Eskenazi reveló nueva información al respecto.

Yaco Eskenazi feliz porque Natalie Vértiz está considerando tener otro bebé. Foto: Natalie Vértiz/Instagram

“Hasta hace unas semanas, cuando a Natalie le preguntaban por un tercer embarazo, decía un rotundo ‘no’, que no había chance, pero hace poco dijo que había esa posibilidad, así que eso me ha puesto contento, pues sueño con tener una niña”, indicó.