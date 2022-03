Mario Hart señala que Korina Rivadeneira no sabe cuánto gana: “Nos dividimos los gastos”

Mario Hart estuvo de invitado en el programa “América hoy” y contó cómo divide los gastos de su hogar con Korina Rivadeneira. El ex chico reality reveló que ni él ni su esposa saben cuánto dinero ahorrado tiene el otro en su cuenta bancaria.

“En mi casa tenemos una relación de los gastos. (Decimos) ‘Esto pagas tú y esto pago yo’ y listo, nos dividimos los gastos ”, comentó el piloto. Sin embargo, la conductora Janet Barboza aprovechó el momento y se atrevió a preguntarle si la venezolana sabía cuánto dinero tenía él en el banco.

Ante esto, el excompetidor de EEG contestó que no importa la cantidad, pues el amor no depende del dinero. “¿Por qué tiene que saber?... yo tampoco sé cuánto dinero tiene ella... ¿para qué tiene que saber cuánto tengo ahorrado?... el amor es sincero, el amor no depende de cuánta plata hay en el banco ”, acotó.

Mario Hart descarta ser ‘pisado’

Mario Hart participó de una secuencia llamada “El Confesionario” junto a Christian Domínguez, donde señalaron diversos detalles de su vida personal. No obstante, el exparticipante de EEG no se mostró de acuerdo cuando Janet Barboza y Brunella Horna lo tildaron de ‘pisado’.

“Yo pensé que me había equivocado de programa. ¿Yo, ‘pisado’? Es una falta de respeto para las personas fieles. Ser fiel no significa ser ‘pisado’. Si nos confesamos nosotros, se confiesan todas ustedes. No se vengan a dar de muy santurronas, por favor”, expresó.

Brunella Horna no sabe cuánto gana Richard Acuña

A pesar de la larga y sólida relación que mantiene Brunella Horna con el excongresista Richard Acuña, la conductora aclaró, durante la última emisión de “América hoy”, que no entran en detalles al hablar de cuentas. Por ende, ella no sabe cuánto factura su pareja y él tampoco sabe cuánto dinero recibe la modelo trabajando como presentadora.