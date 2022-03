Mariella Zanetti se pronuncia sobre el caso de Verónica Alcalá: “Me parece poco inteligente”

Mariella Zanetti se mostró indignada con el video de Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, donde presuntamente agredió a un menor de edad, publicado en el programa “Magaly, TV, la firme”, el pasado miércoles 16 de marzo. La animadora pidió tener más cuidado con el bullying contra los jóvenes, ya que asegura es más peligroso que la reacción de la exmodelo.

“En el video se escucha a una adolescente decir ‘la señora está defendiendo a su hijo que es un idiota’. Ok, no justifico el actuar de la señora (Verónica Alcalá), me parece poco inteligente, pero cuidado con el bullying que es mucho más peligroso que su reacción” , escribió en sus redes sociales.

Asimismo, la integrante de “El reventonazo de verano” aseguró que como madre se debe investigar lo ocurrido porque el adolescente será el perjudicado. “En todo caso, se debería averiguar qué tanto molestan al hijo de la señora porque la situación podría ser más complicada de lo que se ve”.

Actriz defiende a Anthony Aranda de críticas

En declaraciones para las cámaras de La República, Mariella Zanetti comentó regreso de “Esto es guerra” y sus nuevos integrantes. “Yo lo veo. A mí me gusta. Lo veo porque me entretiene”, mencionó. Además, defendió a Anthony Aranda de las críticas de Janet Barboza. “Déjenlo al chico que se desarrolle, ya pasó. Lo pasado, pasado y lo pasado es pisado”, añadió.

Mariella Zanetti recuerda haber sacado sola a su hija

En el Día Internacional de la Mujer, la presentadora de televisión Mariella Zanetti fue la invitada especial del programa “América hoy”, donde no fue ajena en hablar sobre la reaparición del padre de Ethel Pozo. Tras ello, la comediante recordó su labor como madre sin tener la ayuda de su expareja Farid Ode. “A mí también me tocó sacar a mi hija sola”.