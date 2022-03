Luis Carlos Burneo sobre “Hablando huevadas”: “No es el humor que me divierte”

Luis Carlos Burneo opinó sobre el show “Hablando huevadas”, conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna. El comunicador, quien cumple 15 años en YouTube con su canal “La habitación de Henry Spencer”, reconoció el éxito de los comediantes, pero aseguró que también deberían darle apertura a las críticas que buscan una mejora.

“Tienen un tipo de humor muy especial, que es el clásico humor criollo, peruano y chacotero. Si es tan exitoso es porque hay un público mayoritario que lo quiere ver y si lo hacen está bien. Pero así como existe ese humor, también debe existir una apertura para las críticas y las mejoras , y nadie debe sentirse mal por eso, porque, como comunicadores, el público nos puede devolver algo. Me parece súper valido que existan las críticas que busquen mejoras”, expresó en una entrevista para La República.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores del programa Hablando huevadas. Foto: Instagram

No haría el humor de “Hablando huevadas”

Al ser consultado sobre si se atrevería a hacer ese tipo de humor negro que presenta el show “Hablando huevadas”, el popular ‘Henry Spencer’ reveló que no le gusta, pese a que él también es comediante.

“ No es el humor que me divierte ; no va con mi personalidad ni es el que he realizado durante 15 años. El estilo de “La habitación de Henry Spencer” es más personal, más autobiográfico, es otro tipo de comedia. Yo estoy tranquilo con lo que hago, respetando y criticando cuando hay que criticar los contenidos que otros hagan. Siento que no es el estilo de humor que haría, no me gusta, pero respeto que exista ”, aclaró.

Sobre la polémica de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

En otro momento, Luis Carlos Burneo habló sobre la rol de los youtubers y sus mensajes en la sociedad. Aseguró que cualquiera puede equivocarse, pero se trata de aprender. Esto en referencia a la polémica de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, quienes se burlaron de una agresión sexual.

“Así sea un canal de YouTube, como comunicadores tenemos una responsabilidad. Es bueno pensar cuáles son nuestros mensajes y cuándo cometemos errores, aprender de eso. Nada soporta todo. Somos seres humanos; está bueno aceptar los errores, pedir disculpas y mejorar. Es algo que nos compete a todos. La idea es aprender de los errores propios y de otros. Así te vean 10 o un millón de personas, los mensajes deben ser responsables ”, sostuvo.

“Esa frase (“Si no te gusta, no lo veas”) no admite ningún tipo de crítica, de diálogo y de aprendizaje. Es engañosa. Es como decir ‘me tapo los ojos y, como no me gusta, no lo veo’. Todo es criticable, siempre y cuando estas críticas busquen una mejora”, finalizó.

Luis Carlos Burneo celebrará los 15 años de canal de YouTube, “La habitación de Henry Spencer” , con un show especial el próximo 23 de marzo en el teatro Julieta.