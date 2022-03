Laszlo Kovacs sobre el regreso de “Al fondo hay sitio”: “A mí no me gustó el final de ‘Tito’”

Laszlo Kovacs se prepara para volver a interpretar al recordado ‘Tito Lara’ de “Al fondo hay sitio”, teleserie que llegó a su fin en diciembre de 2016. Tras estar alejado de la pantalla chica por diferentes circunstancias, una de las razones fue la COVID-19, el artista extrañó la actuación. Ahora, podemos ver su entrega con su personaje ‘Gianluca’ en la teleserie “Maricucha”.

El actor conocido por sus diferentes personajes en diversas producciones peruanas, reveló en una entrevista La República que está muy agradecido por la oportunidad de trabajar con el elenco de “Maricucha”. Asimismo, espera que los guionistas de “Al fondo hay sitio” tengan una mejor historia para ‘Tito’, ya que no fue de su agrado el final de su personaje.

¿Cuándo empiezas con las grabaciones de “Al fondo hay sitio”?

Mi contrato empieza el 15 de abril, ya no falta nada. Aunque los primeros días serán un poco complicados porque seguiré grabando “Maricucha”. Felizmente, tengo el apoyo del canal y tendré esa facilidad por un corto periodo a hacer dos cosas a la vez.

¿Cuál fue tu reacción al conocer el regreso la teleserie?

Lo recibí con mucha sorpresa y pensando que por fin íbamos a tener la oportunidad de hacer las cosas mejor porque yo sentí que la historia quedó muy abierta, que se podía hacer algo más. Y ya que todos seguimos vivos, es el momento justo para hacerlo.

Laszlo Kovacs extrañó la pantalla chica tras el fin de "Al fondo hay sito". Foto: Laszlo Kovacs/Instagram.

¿Qué recuerdas cuándo llegó el fin de “Al fondo hay sitio”?

El fin se dio por muchos factores externos que nosotros no podíamos manejar, como el tema de locación. Por ejemplo, donde antes se grababa “Al fondo hay sitio” ahora es un enorme edificio. Entonces esas cosas forzaron nuestra salida. Nunca voy a olvidar que cuando intentaron demoler la casa de los ‘González’ y las veces que lo intentaron, la casa no cedía, y yo lo tomé como una señal de que esto no debía acabar.

Además, a mí no me gustó el final de ‘Tito’, yo hubiera preferido otro. Entonces tengo esta oportunidad de acabar de otra manera con el personaje, no como se dio, tan abierto, sino algo más contundente para ‘Tito’.

A pesar de haberte sentido encasillado con tu personaje de ‘Tito’, ¿qué esperas en esta nueva temporada?

A los actores nos cuesta bastante hacer todos los personajes si es que sigue repitiendo lo que hicimos en el pasado. Por eso, “Maricucha” ha sido una bendición para mí. Nunca había pasado tantos años haciendo un personaje como el de ‘Tito’. Sin embargo, tengo mucho interés de que el fin de ‘Tito’ tenga una moraleja.

‘Tito’ fue un personaje que tuvo mucha acogida en los niños, yo creo que me llevo muy bien con ellos, yo no me sentía tranquilo dando el ejemplo de ser una persona bebedora. Los niños que quieren este personaje deben de saber desde muy temprana edad que el tema del alcohol no es un juego, puede parecer muy divertido y todo, pero no hay que quitarle seriedad al tema porque para mí es sumamente delicado. De hecho, con la pandemia, es una de las cosas que más incrementó. Entonces por ahí puede haber una moraleja, una enseñanza para que este tema no se toque tan a la ligera y pueda de alguna manera transmitirse la seriedad del asunto.

Laszlo Kovacs recibió la propuesta de participar en "Maricucha" y el retorno de AFHS el mismo día. Foto: Laszlo Kovacs/Instagram.

¿Desearías que ‘Tito’ y ‘Pepe’ dejen de lado la diversión?

Me encantaría, que sean más responsables, más trabajadores, sobre todo por como los quieren los niños. Por un tema de darle el ejemplo, sí me gustaría que ese personaje acabe de otra manera.

¿Crees que el regreso de “Al fondo hay sitio” tendrá el mismo éxito que el de hace unos años?

Por fortuna estamos todos vivos, está Chuiman, Gustavo Bueno e Irma Mauri sigue con nosotros y para mí las puertas están abiertas. Gracias a ellos le podemos dar un final más espectacular a la serie porque unió mucho a las familias en torno a un televisor y eso es algo que podemos rescatar para dar más a nuestro público. Por eso, hay tanta gente que se ha emocionado con nuestro retorno.

¿Esperas el retorno de algún personaje entrañable?

Sí, me encantaría que logremos convencer a ‘doña Nelly’. Ella es un personaje extraordinario, se están dando las condiciones para que regrese. Los guionistas son muy talentosos... que podría ser su hermana gemela (el retorno). Todo es posible en la ficción. Mientras sigamos vivos tenemos para darle mucho a nuestro público. Ojalá las cosas se den y podamos convencerla.

Laszlo Kovacs pasó por muchas audiciones antes de entrar a "Maricucha". Foto: Laszlo Kovacs/Instagram.

Laszlo Kovacs agradecido con “Maricucha”

¿Cómo te sientes en esta nueva faceta con “Maricucha” que ha llegado a conquistar a los televidentes?

Soy muy afortunado porque ha sido para todos muy duro la pandemia. Realmente necesitaba regresar a lo mío, a lo que siempre he hecho. Cuando ya no podía más, en el mismo día me salieron las dos propuestas tanto el retorno de “Al fondo hay sitio” como lo de “Maricucha”.

¿Sientes que “Maricucha” ha tenido el mismo éxito que “Al fondo hay sitio”?

De alguna manera sí porque el horario de verano es algo complicado para cualquier proyecto y ha logrado tener niveles de audiencia importantes siendo una miniserie. Ahora, ya no me dicen ‘Tito’, sino ‘Gianluca’. Las personas que se han enganchado con la serie han sabido reconocer nuestro éxito. Teniendo la diferencia que “Al fondo hay sitio” fueron muchas temporadas, mientras que “Maricucha” lleva pocos meses.

¿Te gustaría más temporadas con “Maricucha”?

Sí. Es que hay una cosa que pasan muy de vez en cuando y en “Maricucha” ha ocurrido y se trata de la importancia de un buen elenco, el cual debe tener química y eso pasó en “Al fondo hay sitio”. Pero no pasa en “De vuelta al barrio”, “Junta de vecinos” y en muchas otras producciones. Somos un elenco sólido y de grandes actores y eso se siente porque nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y esas cosas transcienden la pantalla.

¿Qué desafíos has enfrentado con Gianluca?

Muchísimos. Es como empezar de nuevo y darlo todo, tuve que pasar por varios procesos físicos, he tenido que bajar de peso, teñirme, depilarme e ir al solario y recibir rayos ultravioletas. Son cosas que uno hace, me he sacrificado porque quiero dar lo mejor de mí en el personaje. Yo lo he dado todo.

Laszlo Kovacs contento con su personaje de 'Gianluca' en "Maricucha". Foto: captura YouTube

Actor no sueña con la internacionalización

¿Pasaste por otras audiciones antes de ingresar a “Maricucha”?

Todo pasa por algo porque cuando he visto los resultados de estos castings no me han gustado. Hasta he agradecido que no me hayan elegido porque ahora que estoy en “Maricucha” y es todo un éxito, me siento muy afortunado de que no me hayan salido.

¿Las producciones para las que pasaste casting ya salieron a la luz?

Están en proceso. Por ejemplo, me hicieron un casting para la tercera parte de “La reina del sur” que estará en Netflix y que probablemente me podría abrir un camino a la internacionalización, pero nunca me ha llamado la atención. Siempre he querido triunfar en mi país y hacer carrera aquí.

Muchos venden la idea de internacionalizarse, pero yo no creo en eso y era para una tercera parte. Yo no sé qué tan buena será, pero prefiero mil veces que me hayan llamado para “Maricucha”. Tal vez, se me hubieran abierto más puertas, pero estoy contento con esta oportunidad. A Perú todavía le falta que reconozcan sus artistas de la manera que lo hacen en otros lugares. Yo prefiero que el éxito sea tan contundente que transcienda fronteras y no al revés.

Apoya escena gay en series peruanas

¿Qué opinas de las escenas gay en producciones peruanas como sucedió en “Junta de vecinos”?

Los artistas tenemos que siempre tratar de reflejar un momento y nuestro país siempre ha sido un poco desfasado, anacrónico, conservador, somos un poco anticuados y esas cosas tienden a escandalizarnos, pero son cosas inevitables. El mundo cambió y no se puede volver al pasado. Tenemos que aprender a abrirnos a este futuro más plural y menos homofóbico, así que tiene todo mi apoyo y para mí es normal.

¿Aceptarías una escena así?

No tendría ningún problema porque esto pasa, es real. Los actores tenemos que contar lo que está sucediendo. Interpretaría personajes que sean reales, ricos, importantes y tengan profundidad, los aceptaría con mucho gusto y siempre con respeto.

Laszlo Kovacs se comprometió en matrimonio con su novia Mili Asalde. Foto: Laszlo Kovacs/Instagram.

Laszlo Kovacs rumbo al altar

¿Decidiste compartir tu compromiso con tus seguidores?

Quiero compartir esta felicidad con el público porque siempre me he sentido conectado con ellos y me gusta contar estas alegrías con mis seguidores y porque ya son muchos años (que lo siguen). Además, me gusta tener esta relación cercana con ellos.

¿Cuándo será la boda?

No va a pasar más de un año desde el día que le he entregado el anillo, ya empezamos con todos los papeleos propios para casarme.

¿Cuánto tiempo de relación llevas con tu novia?

A mi novia la conozco hace 4 años y convivimos hace un par de meses. Gracias a Dios no pertenece al mundo de la farándula ni la actuación.