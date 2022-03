Kyara Villanella revela la razón por la que se peleó con candidata del Miss Perú La Pre

El Miss Perú La Pre generó gran polémica al escoger como mises a Kyara Villanella, Alondra Huárac y Gaela Barraza. Asimismo, al ser seleccionadas como las finalistas del certamen de belleza, exparticipantes del evento denunciaron presuntas irregularidades en el concurso liderado por Jessica Newton. Pese a ello, orgullosa y con la frente en alto, la hija de Keiko Fujimori se siente alegre por su reciente logro y decide mantenerse alejada de aquellos comentarios que no le suman.

En esa línea, la adolescente de 14 años concedió una entrevista a Trome y rememoró los desagradables momentos que tuvo que pasar luego de que candidatas del Miss Perú La Pre denunciaran favoritismo en el certamen. Además, reveló que tuvo una pelea con una de sus excompañeras.

Kyarra Villanela tuvo una pelea con candidata del Miss Perú La Pre

La descendiente de Keiko Fujimori fue consultada sobre las críticas de sus detractores y, en específico, las denuncias emitidas por varias jóvenes participantes del Miss Perú La Pre.

“Las críticas de los haters no me molestan tanto, pero escuchar o leer cosas de mis amigas que estuvieron en el concurso me dio mucha pena. También lo que pasó en el Zoom que se hizo, donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la difunta Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más”, dijo Kyara al medio que la entrevistaba.

¿Qué dijo Kyara Villanella sobre desplante a Tula Rodríguez en vivo?

Asimismo, la joven modelo fue cuestionada sobre el incidente que pasó con Tula Rodríguez en un enlace en vivo del programa “En boca de todos”, cuando se encontraba junto a otras compañeras del Miss Perú La Pre y decidió no declarar ante las preguntas de la conductora.

“Con toda sinceridad, no quería declarar porque no deseaba restar protagonismo a mis compañeras que estaban a mi lado o que pensarán que había favoritismo”, contó la coronada del Miss Perú La Pre.