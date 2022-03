Giuliana Rengifo no quiso llamar a Alfredo Zambrano en “América hoy”: “¿Es en serio?”

Giuliana Rengifo estuvo como invitada en el set de “América hoy” para participar del “Viernes de juegos” junto a los conductores del programa. No obstante, la suerte no estuvo de su lado y perdió en la primera competencia, donde la retaron a llamar a su última pareja.

Para decidir su castigo, Giuliana tuvo que lanzar un dardo a una pared de globos. Sin embargo, nunca imaginó que le tocaría el papelito de “Llamar por teléfono a…”. En ese momento, la conductora Brunella Horna apareció con la pizarra de producción, donde le pedían llamar a su ex. “Llama, si a alguien le incomoda, no importa”, comentó la rubia.

En tanto, las conductora de “América hoy” apoyaron la idea de cambiar la sanción, así no tendría que llamar al esposo de Magaly Medina, quien fue su pareja en el pasado.

“¿Es en serio? No tengo ex ”, dijo en un inicio. “Pero de verdad tengo que hacerlo, ¿qué hago? Mejor un jugo”, dijo. Para finalmente terminar tomando un ‘jugo explosivo’ preparado por todos los presentes.

Isabel Acevedo llama a Christian Domínguez

Siguiendo la dinámica del programa de espectáculos donde hay juegos y castigos para los perdedores, Isabel Acevedo fue retada a llamar a su expareja Christian Domínguez. La persona encargada de marcar fue Mario Irivarren, quien luego le pasó el teléfono a ‘Chabelita’ para que sorprenda al cantante con las siguientes palabras: “Cumplí el reto”. Ante esto, Janet Barboza agregó que la corta conversación podría incomodar a Pamela Franco, actual pareja del artista.

Dalia Durán le responde a Guiliana Rengifo

Dalia Durán le respondió fuerte y claro a Giuliana Rengifo luego de criticar que la cubana salía en televisión para pedir ayuda económica. La expareja de John Kelvin aclaró que sí desea trabajar, pero se le complica al no poder encontrar a alguien de confianza que pueda cuidar a sus cuatro hijos.