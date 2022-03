Génesis Tapia: Ray Van Hemelrijc se pronuncia tras ser denunciado por pensión alimenticia

La denuncia que hizo pública Génesis Tapia al padre de su primera hija durante el programa de “Amor y fuego”, el último jueves 17 de marzo, tuvo respuesta de Ray Van Hemelrijc. El empresario no perdió tiempo y decidió comunicarse con el espacio de Rodrigo González para dar su descargo sobre la demanda por pensión alimenticia.

A través de una llamada telefónica, la expareja de la modelo contó haber entregado una cantidad monetaria suficiente para que puedan sostenerse por varios años. Además, afirmó que cuenta con pruebas necesarias que amparan lo dicho y desmintió a la madre de su hija.

“ A ella le di un dinero, una fuerte cantidad , no te voy a decir el monto ahorita. Pero en los documentos que tengo ahí está e, incluso, pueden vivir tranquilamente 2 o 3 años sin ningún problema” , reveló a la reportera.

Ex chica reality revela haber sufrido fuerte cuadro depresivo

Mediante sus redes sociales, la deportista sorprendió a sus seguidores al contar que padeció de depresión producto del estrés que afronta día a día. “Paso por aquí para contarles que estuve pasando por días muy fuertes, con una depresión terrible, que se manifestó con malestar en mi cuerpo. El estrés me sobrepasó los límites y me vine abajo, y no me avergüenza decirlo, soy un ser humano”, precisó en sus historias de Instagram.

Génesis Tapia pide ayuda a Ana Siucho y ‘Orejas’ Flores

El pasado 25 de febrero, la futura abogada hizo un pedido a ‘Orejas’ Flores y Ana Siucho, ya que su expareja es representante y amigo del seleccionado. Génesis Tapia aprovechó en enviarle un mensaje al futbolista. “Ya que el jugador Raziel García no le avisó a su representante (padre de mi hija) sobre esta situación, hay que ver si Edison Flores, que al parecer es íntimo del padre de mi hija, le avisa que esta canallada no se hace a su propia sangre, o tal vez Ana Siucho, su esposa, se ponga en mi lugar como madre y si tiene en su círculo íntimo a esta clase de personas, que le aconsejen a cumplir sus obligaciones”, señaló.